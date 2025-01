Nachdem Gerüchte über einen Verkauf des Kerngeschäfts bestätigt wurden, sprang der Kurs der Ströer-Aktie um rund +25% in die Höhe. Kommt der Verkauf oder wird er abgesagt? Was bedeutet das für die Aktie? Verkaufsgespräche bestätigt Was anfänglich als Gerücht gehandelt wurde, bestätigte der Medienkonzern am 10. Januar. Demnach sind Finanzinvestoren an dem Erwerb wesentlicher Kerngeschäfte interessiert. Wer die Finanzinvestoren sind und um welche Kernfelder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...