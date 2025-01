MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die vorläufigen Jahreszahlen des Spezialchemiekonzerns lägen über den durchschnittlichen Analystenschätzungen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Chemiebereiche dürften solide ins neue Jahr starten, glaubt der Experte. Der Bereich Polysilizium bleibe die "Wildcard", sozusagen die unbekannte Größe, im Falle einer Erholung./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 09:14 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000WCH8881