Die Stadt Lützen im Burgenlandkreis des Landes Sachsen-Anhalt startet ein Pilotvorhaben für Mieterstrom. Partner ist die Kölner Einhundert Energie. Die Wohnbau Lützen kooperiert mit dem Kölner Spezialisten Einhundert Energie beim Mieterstrom. Das Immobilienunternehmen will zum Zuge von Dachsanierungen an einzelnen Objekten Photovoltaikanlagen installieren lassen. Ziel sei, erste Erfahrungen mit einem Mieterstrommodell zu sammeln, so das Unternehmen in einer Mitteilung.Das Pilotprojekt umfasse die ...

