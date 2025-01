HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor den am 11. Februar erwarteten Quartalszahlen von 249 auf 255 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er rechne damit, dass alle Segmente des Marktbetreibers zum Wachstum beigetragen haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwartet zudem, dass der Ausblick für 2025 seiner Schätzung entsprechen werde und prognostiziert einen Nettoumsatz von 6 bis 6,1 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von etwa 3,5 Milliarden Euro./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055