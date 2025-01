Die Aktie von Freenet kann am heutigen Dienstag deutlich anziehen. Damit nimmt sie wieder Kurs auf das im Dezember markierte Mehrjahreshoch. News gab es heute, was den zukünftigen Vorstandsvorsitz angeht. Zudem rückt die Aktie nach einer Kaufempfehlung verstärkt in den Blickpunkt der Anleger.Das Telekommunikationsunternehmen hat einen neuen Chef gefunden. Der Aufsichtsrat von Freenet hat in seiner gestrigen Sitzung die Bestellung von Robin Harries zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...