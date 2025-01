28. Januar 2025 - Vancouver, BC / IRW-Press / Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) (OTCQX: SYHBF) (Frankfurt: SC1P) ("Skyharbour" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Joint Venture-Partner Orano Canada Inc. ("Orano") für das Jahr 2025 ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm auf dem 49.635 Hektar großen Uranprojekt Preston ("Preston" oder das "Konzessionsgebiet") im westlichen Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan plant. Das Bohrprogramm wird Bohrungen über etwa 6.000 bis 7.000 Meter im Sommer 2025 beinhalten. Orano ist der Mehrheitseigentümer und Betreiber des Projekts; Skyharbour hält eine Minderheitsbeteiligung von etwa 25,6 %.

Lagekarte des Projekts Preston:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/Sky_Preston.jpg

Explorationsprogramm 2025 bei Preston:

Das für das Projekt Preston geplante Explorationsprogramm wird ein helikoptergestütztes Diamantbohrprogramm mit etwa 26 Bohrlöchern über rund 6.000 bis 7.000 Meter im Sommer 2025 umfassen, die jeweils bis in eine Tiefe von im Schnitt 250 Metern reichen sollen. Zu den primären Bohrzielgebieten (siehe Abbildung 3) zählen das bislang noch nicht erprobte Raster Johnson Lake sowie das Raster Canoe Lake, wobei auch die Möglichkeit besteht, die vor Kurzem vermessenen Raster FSAN-North und West Preston zu erproben. Die Zielgebiete sind über den gesamten Claim verteilt, um sicherzustellen, dass die Bewertungsanforderungen in allen Claims erfüllt werden, während zugleich auch höffige Trends untersucht werden.

Abbildung 3: Zielgebiete im Überblick - Projekt Preston Lake:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/Target-Area-Overview-Preston-Lake-Project.png

Im Gebiet Johnson Lake (Zone 1 in Abbildung 3) liegt ein ML-TEM-Raster (28,4 km über 7 Linien) vor, in dem bisher noch keine Bohrungen absolviert wurden. Innerhalb des Rasters wurde auch eine Gleichstrom-(DC)-Widerstandsmessung durchgeführt, um die Bohrziele besser zu definieren und zu priorisieren. Im Winter 2019 war für das Raster ein Bohrprogramm geplant, jedoch konnte das erforderliche schwere Gerät aufgrund der geringen Mächtigkeit des Eises nicht in dieses Gebiet verbracht werden. Da das Programm 2025 mithilfe eines Hubschraubers erfolgt, stellt der Zugang zum Gebiet kein Problem dar. Innerhalb des Rasters weisen mehrere Leiter mäßige bis starke leitfähige Resonanzen auf, die mit der erhöhten Leitfähigkeit übereinstimmen, die bei der GEOTEM-Flugmessung festgestellt wurde. Zur eingehenden Erprobung dieser neuen leitfähigen Trends (in erster Linie die in Abbildung 4 dargestellten Leiter JL-Nord und JL-Süd) sind je nach den Ergebnissen 7 bis 12 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Tiefe von 250 m über insgesamt 1.750 bis 3.000 Meter geplant.

Abbildung 4: Raster Johnson Lake:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/Johnson-Lake-Grid.png

Das Gebiet Canoe Lake (Zone 2 in Abbildung 3) weist nach wie vor großes Potenzial auf und ist als Zielgebiet für das Diamantbohrprogramm 2025 vorgesehen. Das Gebiet des Rasters Canoe Lake enthält 9 leitende Trends, wobei bei jedem Leiter 1 bis 3 historische Bohrlöcher vorliegen und daher große Teile der Streichlänge noch unerprobt sind. Querschneidende Strukturen, die aus Daten von EM- und Magnetikflugmessungen im südwestlichen Teil des Rasters Canoe Lake abgeleitet wurden, sind aufgrund ihrer analogen Ausrichtung zu den strukturellen Umgebungen bei PLS und Arrow von großem Interesse. Leiter mit bestätigten graphitisch strukturierten Abschnitten und erhöhten Indikatorelementen, die bei historischen Bohrungen ermittelt wurden, werden bei den Untersuchungen Vorrang haben. Bohrloch PRE-21 auf dem Leiter CAN-8 durchteufte einen lokal zerklüfteten 46,6 m langen Abschnitt mit diskontinuierlich graphitischen und generell sulfidhaltigen granodioritischen Gneis mit leicht erhöhten durchschnittlichen Gehalten an Pb (teilweise, 10,3 ppm), B (gesamt, 29,8 ppm), Co (teilweise, 19,1 ppm), Cu (teilweise, 73,4 ppm), Ni (teilweise, 42,8 ppm) und Mo (teilweise, 6,1 ppm). Abgesehen von PRE-21 wurde der Rest des leitfähigen Trends CAN-8 noch nicht erprobt. Nach einer ersten Prüfung werden sich die Untersuchungen in erster Linie auf CAN-8 konzentrieren, wobei die Möglichkeit besteht, je nach den Bodenbedingungen auch CAN-1, CAN-3 und CAN-7 (in Abbildung 5 zu sehen) zu erproben. Insgesamt sind also 4 bis 8 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.000 bis 2.000 Metern geplant.

Abbildung 5: Raster der ML-TEM + DC-Widerstandsmessungen und Ansatzpunkte der historischen Bohrungen bei Canoe Lake:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/Canoe-Lake-ML-TEM-DC-Resistivity-Grids-and-Historic-Drill-Collars.png

Die letzten Gebiete, in denen Arbeiten geplant sind, sind das Raster FSAN (Zone 3 in Abbildung 3) und das Raster West (Zone 4 in Abbildung 3). Beide Gebiete waren im Jahr 2024 Gegenstand von Arbeiten, und zwar wurde auf dem Raster FSAN eine Bodengravitationsmessung sowie ein Spatiotemporal Geochemical Hydrocarbon-(SGH)-Probenahmeprogramm durchgeführt (Abbildung 6). Die Auswahl der Ziele auf dem Raster FSAN wird von den vor Kurzem erfassten Daten abhängen, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten mit geringer Gravitation und anomalen SGH-Ergebnissen liegen wird, die mit günstigen bei Flugmessungen ermittelten EM- und magnetischen Resonanzen übereinstimmen. Im Raster West wurden vor Kurzem ML-TEM-Messungen auf 6 Linien über insgesamt 18,8 Profilkilometer durchgeführt. Nach dem Abschluss der Leitermodellierung werden Ziele abgeleitet, die möglicherweise den leitfähigen Trend PL-1 erweitern, der 2017 anhand von Bohrungen erprobt wurde, wobei das Vorkommen graphitischer Strukturpakete bestätigte wurde. Für die Gebiete der Raster FSAN und West sind etwa 10 bis 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.500 bis 3.000 Metern vorgesehen. Die Verteilung der Bohrlöcher wird von den endgültigen geophysikalischen und geochemischen Ergebnissen der Arbeiten 2024 abhängen.

Abbildung 6: SGH-Probestationen mit Ergebnissen der Bodengravitationsmessungen 2024 bei FSAN:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/FSAN-2025-SGH-Sample-Station-with-2024-Ground-Gravity-Results.png

Explorationsprogramm 2024 bei Preston abgeschlossen:

Das Feldprogramm 2024 war das erste Explorationsprogramm, das Orano bei Preston seit dem Jahr 2020 durchgeführt hat. Die abgeschlossenen geophysikalischen Arbeiten umfassten Moving-Loop Transient ElectroMagnetic (ML-TEM)-Messungen über 35,6 km. Sie erfassten das Ziel Preston West, in dem es einen bekannten Leiter gibt, sowie das Ziel Preston Far West, in dem Erkundungsarbeiten erfolgten. Die Bodengravitationsmessung umfasste 2.295 Stationen und deckte ein Gebiet entlang der Trends FSAN und FSANE ab.

Ein SGH-Bodenprobenahmeprogramm mit über 1.100 Proben wurde im Sommer 2024 eingeleitet und deckte ein großes Gebiet ab. SGH-Bodenprobenahmen stellen eine kostengünstige, innovative Explorationstechnik dar, die im Athabasca-Becken eingesetzt wird, um Uranvorkommen in Zusammenhang mit bestimmten Kohlenwasserstoffen ausfindig zu machen.

Uranprojekt Preston

Im März 2017 unterzeichnete Skyharbour eine Optionsvereinbarung mit Orano (ehemals AREVA Resources Inc.), die Orano eine Earn-in-Option zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am 49.635 Hektar großen Uranprojekt Preston einräumte. Das bedeutende Potenzial des Projekts wird anhand früherer Entdeckungen in diesem Gebiet durch NexGen Energy Ltd. (Lagerstätte Arrow), Fission Uranium Corp. (Lagerstätte Triple R) und F3 Uranium Corp. (Entdeckung PLN) deutlich. Die Explorationsarbeiten auf dem Projekt umfassten Bodengravitations-, Flug- und Bodenelektromagnetik-, Radon-, Boden-, Schluff-, biogeochemische und Seesedimentuntersuchungen sowie geologische Kartierungen und Explorationsbohrprogramme. Im Rahmen dieser methodischen, mehrphasigen Explorationsinitiativen konnten mehr als ein Dutzend vorrangige Bohrzielgebiete in Zusammenhang mit mehreren höffigen Explorationskorridoren abgegrenzt werden, womit eine umfangreiche, proprietäre geologische Datenbank für das Projektgebiet aufgebaut werden konnte.

Joint Venture und strategische Partnerschaft:

Anfang 2021 erfüllte Orano die Earn-in-Voraussetzungen für den Erwerb seiner Optionsbeteiligung am Projekt durch die Finanzierung von Explorationsausgaben und Barzahlungen. Nachdem auf dem Projekt Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen CAD getätigt wurden, gründete Orano mit Skyharbour und Dixie Gold ein Joint Venture für den künftigen Ausbau und die Erschließung des Projekts. Orano hält nun einen Anteil von 53,3 % an dem Joint Venture, während sich der verbleibende Anteil auf Skyharbour (25,6 %) und Dixie Gold (21,1 %) verteilt.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von Sedar Donmez, P.Geo., VP of Exploration von Skyharbour, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger geprüft und genehmigt.

Über Orano Canada Inc.:

Orano Canada Inc. ist ein führender Uranproduzent mit Hauptsitz in Saskatoon (Saskatchewan), der 2023 für die Verarbeitung von über 15 Millionen Pfund Uran verantwortlich zeichnete. Im Jahr 2024 feierte Orano sein 60-jähriges Bestehen, einen Zeitraum, in dem das Unternehmen in der Uranexploration, -förderung und -verarbeitung in Kanada tätig war. Orano Canada ist der Betreiber der Uranmühle McClean Lake und ein wichtiger Partner bei den Betrieben Cigar Lake, McArthur River und Key Lake. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter in Saskatchewan, davon etwa 320 im Betrieb McClean Lake, wo mehr als 46 % der Beschäftigten nach eigenen Angaben Ureinwohner sind. Als nachhaltiger Uranproduzent engagiert sich Orano Canada für Sicherheit und Umweltschutz und ist bestrebt, zum Wohlstand und Wohlergehen der umliegenden Gemeinden beizutragen.

Orano Canada Inc. ist eine Tochtergesellschaft der multinationalen Orano-Gruppe. Als anerkannter internationaler Akteur auf dem Gebiet der Kernbrennstoffe liefert Orano Lösungen für die gegenwärtigen und zukünftigen globalen Herausforderungen in den Bereichen Energie und Gesundheit. Dank seines Fachwissens und der Beherrschung von Spitzentechnologien kann Orano seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für den gesamten Brennstoffkreislauf anbieten. Jeden Tag stützen sich die 17.000 Mitarbeiter der Orano-Gruppe auf ihre Fähigkeiten, ihr unermüdliches Engagement für die Sicherheit und ihr ständiges Streben nach Innovation, um ihr Know-how bei der Umwandlung und Kontrolle von Kernbrennstoffen für das Klima und für eine gesunde und ressourceneffiziente Welt zu entwickeln - heute und in Zukunft.

Über Skyharbour Resources Ltd.:

Skyharbour besitzt ein umfangreiches Portfolio von Uranexplorationsprojekten im kanadischen Athabasca-Becken und ist mit sechsunddreißig Projekten mit mehr als 614.000 Hektar (über 1,5 Millionen Acres) Grundfläche gut positioniert, um vom Aufwärtstrend am Uranmarkt zu profitieren. Skyharbour hat von Denison Mines (einem strategischen Großaktionär des Unternehmens) eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Moore erworben, das 15 Kilometer östlich des von Denison betriebenen Projektes Wheeler River und 39 Kilometer südlich von Camecos Uranmine McArthur River liegt. Moore ist ein Uranexplorationskonzessionsgebiet in fortgeschrittenem Stadium mit einer hochgradigen Uranmineralisierung in der Zone Maverick, wo vorherige Bohrergebnisse von bis zu 6,0 % U3O8 auf 5,9 Metern, einschließlich 20,8 % U3O8 auf 1,5 Metern in einer vertikalen Tiefe von 265 Metern, erzielt wurden. Angrenzend an das Projekt Moore befindet sich das Uranprojekt Russell Lake, das Skyharbour als Betreiber zusammen mit Joint Venture-Partner Rio Tinto bearbeitet. Das Projekt ist Standort historischer hochgradiger Uran-Bohrabschnitte, die sich über einen großen Bereich des Konzessionsgebietes mit robustem Explorationspotenzial verteilen. Das Unternehmen treibt diese Projekte durch Explorations- und Bohrprogramme aktiv voran.

Skyharbour unterhält außerdem Joint Ventures mit den branchenführenden Unternehmen Orano Canada Inc., Azincourt Energy und Thunderbird Resources auf den Projekten Preston, East Preston bzw. Hook Lake. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv mit mehreren Earn-in-Optionspartnern zusammen, darunter mit dem an der CSE notierten Unternehmen Basin Uranium Corp. auf dem Uranprojekt Mann Lake, dem an der TSX-V notierten Unternehmen North Shore Uranium auf dem Projekt Falcon, UraEx Resources auf den Projekten South Dufferin und Bolt, Hatchet Uranium auf dem Projekt Highway, Mustang Energy auf dem Projekt 914W und dem an der TSX-V notierten Unternehmen Terra Clean Energy auf dem Projekt South Falcon East. Insgesamt hat Skyharbour bis dato Earn-in-Optionsvereinbarungen mit Partnern unterzeichnet, die sich auf insgesamt über 36 Mio. $ an von den Partnern finanzierten Explorationsausgaben, auf die Ausgabe von Aktien im Wert von über 20 Mio. $ und auf Barzahlungen von über 14 Mio. $ an Skyharbour belaufen, vorausgesetzt, dass diese Partnerunternehmen ihre Earn-ins auf den jeweiligen Projekten vollständig erfüllen.

Ziel von Skyharbour ist es, den Unternehmenswert durch neue Mineralentdeckungen, starke und nachhaltige Partnerschaften und die weitere Erschließung von Explorationsprojekten in geopolitisch vorteilhaften Rechtssystemen zu optimieren.

Lageplan mit Skyharbours Uranprojekten im Athabasca-Becken:

https://www.skyharbourltd.com/_resources/images/SKY_SaskProject_Locator_2024-11-21_v1.jpg

Weitere Informationen über Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.skyharbourltd.com.

SKYHARBOUR RESOURCES LTD.

"Jordan Trimble"

Jordan Trimble

President und CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Nicholas Coltura

Investor Relations Manager

Skyharbour Resources Ltd.

Tel: 604-558-5847

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@skyharbourltd.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten auf seinen Projekten, einschließlich Bohrungen und des erwarteten Zeitplans solcher Arbeitsprogramme, sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten beinhalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Uranpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig verändern wird und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Berechtigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Uranpreises und anderer Metalle, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78245Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78245&tr=1



