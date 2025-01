München (ots) -- Amazon.de verkauft mit Amazon Optics erstmals Korrekturbrillen- Amazon Optics bietet eine große Auswahl an Fassungen von bekannten Marken- Kund:innen können ihre Sehwerte eingeben und aus einer breiten Palette hochwertiger Glasoptionen und Rahmen wählenAmazon kündigt den Start von Amazon Optics an, einem neuen Einkaufserlebnis, das es Kund:innen in Deutschland ermöglicht, Korrekturbrillen online zu kaufen. Mit Amazon Optics können Kund:innen aus einer großen Auswahl an Fassungen wählen, auf verschiedene Optionen für Gläser zugreifen und ihre personalisierten Brillen mit der schnellen und bequemen Lieferung erhalten, die sie von Amazon gewohnt sind und schätzen."Wir wissen, dass über 40 Millionen Menschen in Deutschland bereits Brillen tragen oder tragen sollten, um Ihre Sehkraft zu verbessern. Der Kauf einer Brille kann jedoch ein sehr kompliziertes und mühsames Unterfangen sein", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon.de. "Deshalb haben wir für unsere Kundinnen und Kunden eine einfache Möglichkeit geschaffen, Brillen mit oder ohne Sehstärke bequem und einfach online zu kaufen. Dabei sind wir unseren Grundwerten treu geblieben, die unsere Kundinnen und Kunden lieben: Große Auswahl, erschwingliche Preise und schnelle Lieferung - all das bei einem gewohnt vertrauenswürdigen Einkaufserlebnis."Der Bestellprozess von Brillen mit Sehstärke funktioniert denkbar einfach: Kund:innen benötigen lediglich ihre Daten aus dem Brillenpass und können dann www.amazon.de/optics besuchen, um den Einkauf zu starten. Sie können aus einem großen Sortiment von tausenden Fassungen bekannter Marken wie Adidas, Rodenstock, Hugo und Tommy Hilfiger wählen. Nachdem sie ihre Fassung ausgewählt haben, entscheiden sich Kund:innen für die passenden Gläser - einschließlich unterschiedlicher Glasdicke und Beschichtungen, Blaulichtfilter sowie Sonnen-, lichtadaptiver oder polarisierter Tönungen. Während des Bestellvorgangs geben Kund:innen einfach ihre Sehwerte aus dem Brillenpass ein und schließen diesen mit der Bezahlung ab. Die individualisierte Brille wird dann innerhalb von etwa vier bis elf Werktagen versendet.Weitere Informationen finden sich unter www.amazon.de/optics.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: (+49) 89 35803-530Telefax: (+49) 89 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.dewww.amazon.de/a-zOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/5959058