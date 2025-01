Das Unternehmen kooperiert mit der Bartels-Langness-Gruppe und errichtet Ladesäulen an Supermärkten in Norddeutschland. Auch andere Anbieter sollen ihren Strom durch die Lichtblick-Säulen leiten können. Die zum Ökoenergieanbieter Lichtblick gehörende Lichtblick E-Mobility kündigt die Einrichtung von mehr als 200 öffentlich zugänglichen Schnellladepunkten in Norddeutschland an. "Voraussichtlich im Juli" soll der Aufbau des Schnellladenetzes beginnen. Geplant sind Ladesäulen mit bis zu 400 Kilowatt an rund zwei Dutzend Famila- und Markant-Märkten. Diese gehören zur Groß- und Einzelhandelsgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...