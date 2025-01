Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner (DJE): Fonds im Visier

24.01.2025 -

In seiner Vergleichsgruppe, den globalen ausgewogenen Mischfonds, gehört der DJE - Zins & Dividende, seit Jahren zu den Besten. Im Format "Fonds im Visier" präsentieren Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner den DJE - Zins & Dividende auf der Fondsplattform von Drescher & Cie.

Der Fokus des Fonds wird bereits in seinem Namen deutlich: Internationale Anleihen, im Bonitätsdurchschnitt Investment Grade, sollen für laufende Zinserträge sorgen, und Dividenden-Aktien für Erträge aus Ausschüttungen. Hinzu kommen mögliche Kursgewinne der Wertpapiere. Die regelmäßigen Erträge sollen für eine möglichst schwankungsarme, positive Wertentwicklung sorgen und in schwächeren Marktphasen als Puffer dienen. Für den über Jahre anhaltenden Erfolg dieses Ansatzes ist Dr. Jan Ehrhardt vom Finanzen Verlag als "Fondsmanager des Jahres 2025" ausgezeichnet worden.

In "Fonds im Visier" stellen die Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt und Stefan Breintner den Fonds, ihren Ansatz und ihre Strategie für 2025 vor:

Wie defensiv ist der Anlagestil, und wie werden die Titel ausgewählt?

Wie gelingt es dem Fonds, seine Vergleichsgruppe immer wieder zu übertreffen?

Welche Anleihenquote ist im aktuellen Marktumfeld geboten?

Welche Strategie verfolgt das Fondsmanagement in einem möglicherweise volatilen 2025?

(...)

Zur Aufzeichnung "DJE - Zins und Dividende: Ausgewogen und flexibel?" auf der Fondsplattform.

Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.