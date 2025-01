DJ Grenke fusioniert ihre Italien-Tochter mit Intesa Sanpaolo Rent ForYou

DOW JONES--Grenke und die italienische Bank Intesa Sanpaolo führen ihre Geschäfte auf dem italienischen Operating-Leasing-Markt zusammen. Die italienische Tochtergesellschaft des deutschen Leasing-Spezialisten wird dazu die Intesa Sanpaolo Rent ForYou SpA übernehmen, wie Grenke in Baden-Baden mitteilte. Im Gegenzug wird die Großbank 17 Prozent an Grenke Locazione SrL bekommen. Am Geschäftsmodell von Grenke in Italien soll sich nichts ändern. Die Fusion soll bis zur Jahresmitte über die Bühne gehen. Die Refinanzierung der Leasing-Geschäfte soll gemeinsam geschehen.

January 28, 2025 09:18 ET (14:18 GMT)

