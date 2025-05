MAILAND, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo erzielte im ersten Quartal 2025 den besten Nettogewinn seiner Geschichte mit über 2,6 Milliarden Euro und einer annualisierten Eigenkapitalrendite von 20 %.

Dieser hervorragende Start ins Jahr stützt die Prognose für einen Nettogewinn für 2025 von deutlich über 9 Milliarden Euro.

Starkes Umsatzwachstum und hohe Kosteneffizienz

Intesa Sanpaolo verzeichnete ein Rekordquartal bei den Provisionen (+7 % gegenüber dem 1. Quartal 2024) mit einem Wachstum von 11 % im Bereich Vermögensverwaltung und -schutz. Die Versicherungseinnahmen verzeichneten das beste Quartal aller Zeiten (+9 % gegenüber dem 4. Quartal 2024).

Die Finanzanlagen der Kunden stiegen seit dem 31. März 2024 um 45,5 Mrd. Euro auf rund 1,4 Billionen Euro, unterstützt durch 900 Mrd. Euro an direkten Einlagen und verwalteten Vermögen (AuM).

Trotz erheblicher Investitionen in Technologie bleibt Kostendisziplin weiterhin eine Priorität. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis erreichte mit 38 % einen Rekordtiefstand und zählt zu den besten in Europa.

Technologie-Investitionen und digitale Transformation

Technologie ist nach wie vor ein zentraler Bestandteil der Strategie von Intesa Sanpaolo. Die Bank hat 4,4 Milliarden Euro in die digitale Transformation investiert, rund 2.350 IT-Spezialisten engagiert und 62 % ihrer Anwendungen in die Cloud verlagert.

Isybank, die digitale Bank von Intesa Sanpaolo, hat eine Million Kunden erreicht. Das starke Wachstum im ersten Quartal bestätigt damit den Erfolg der digitalen Strategie der Gruppe.

Soziales Engagement

Intesa Sanpaolo setzt sich weiterhin beispielhaft für soziale Initiativen ein und stellte mit Unterstützung eines engagierten Teams von rund 1.000 Fachleuten von 2023 bis zum ersten Quartal 2025 mehr als 0,7 Milliarden Euro - darunter rund 65 Millionen Euro im ersten Quartal - zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit bereit.

Perspektiven für 2025

Dank dieses starken Starts bestätigt Intesa Sanpaolo seine Prognose für 2025 mit einem Nettogewinn von deutlich über 9 Milliarden Euro. Intesa Sanpaolo plant, in diesem Jahr über 8,2 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückzuzahlen, wobei zusätzliche Ausschüttungen zum Jahresende noch festgelegt werden.

Zitate von CEO Carlo Messina

Carlo Messina, CEO von Intesa Sanpaolo, kommentiert die Ergebnisse wie folgt:



"Die im ersten Quartal 2025 erzielten Ergebnisse bestätigen und festigen die Position von Intesa Sanpaolo unter den führenden Banken Europas."

"Gemessen an der Marktkapitalisierung zählen wir zu den führenden europäischen Bankengruppen, neben Wettbewerbern mit deutlich größeren Bilanzen."

"Angesichts der Marktvolatilität und der sich verändernden Zinssätze begegnen wir diesen Herausforderungen dank unseres robusten, effizienten und gut diversifizierten Geschäftsmodells aus einer Position der Stärke."

"Wir sind in der Eurozone führend, was den Anteil von Gebühren und Versicherungsgeschäften am Gesamtertrag angeht."

"Die Kapitalgenerierung bleibt stark: Unsere CET1-Quote liegt bei 13,3 %. Im Laufe des Quartals haben wir ihn um rund 45 Basispunkte erhöht und damit die Fähigkeit der Bank bestätigt, kontinuierlich und solide Kapital zu generieren."

"Technologische Innovation ist ein wesentlicher Motor unseres Erfolgs."

"Wir engagieren uns stark für den ökologischen Wandel. Von 2021 bis zum ersten Quartal 2025 haben wir 72,2 Milliarden Euro zur Unterstützung einer umweltfreundlichen Wirtschaft bereitgestellt.

"Die Qualität unserer Mitarbeiter ist ein entscheidender Faktor für starke, nachhaltige Ergebnisse. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, und danke allen unseren Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Beitrag."

"Unser breit gefächertes Geschäftsmodell, unsere solide Kapitalausstattung und unsere starke Ertragskraft sind die Säulen des Erfolgs von Intesa Sanpaolo. Wir sind zuversichtlich, dass das Potenzial der Gruppe unsere Führungsposition in Europa auch in den kommenden Jahren sichern wird."

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und dem strategischen Ausblick von Intesa Sanpaolo erhalten Sie hier .

