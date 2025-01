Eine Demoanlage auf dem Werksgelände von MAN in Augsburg gewährt Projektierern und Architekten einen Einblick in die Integration von Elektrolyseuren bei großen Industrieanlagen. In Augsburg entsteht eine Demonstrationsanlage eines großen industriellen Elektrolyseurs. Bauphasen, Dimensionierung, Innenleben und Infrastruktur rund um den Elektrolyseur können so "erlebbar" werden. Das teilt das Unternehmen Quest One, Hersteller solcher Anlagen, mit. Bisher sei es so, dass Planer, Architekten und Projektierer, die sich mit der Energieversorgung von großen Industrieanlagen befassen, nur schwer ein Bild ...

