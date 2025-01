NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Alstom nach den vom chinesischen KI-Startup DeepSeek ausgelösten Kursturbulenzen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Für die europäische Elektronikbranche seien die Nachrichten rund um DeepSeek tatsächlich von Bedeutung, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Denn in den vergangenen zwölf Monaten sei man an den Märkten von einem stark steigenden Energiebedarf der KI-Rechen- und Datenzentren ausgegangen. Nur im besten Fall werde dies auch der Status quo bleiben. Im ungünstigsten Fall drohten jedoch Aufträge zum Ausbau von Energieinfrastruktur in großem Umfang zurückgezogen zu werden./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 01:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 01:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475