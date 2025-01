Die Washington Post (WaPo) berichtete am frühen Dienstag unter Berufung auf ein internes Memo, das am Montag vom Office of Management and Budget (OMB) an die Behörden verschickt wurde, dass "das Haushaltsbüro des Weißen Hauses einen Stopp für alle von der Bundesregierung ausgezahlten Zuschüsse und Darlehen angeordnet hat". Wichtige Erkenntnisse "Billionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...