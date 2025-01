Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Jonathan Sauppe und Boris Tölzel werden nach den erfolgreichen Akquisitionen und der Umfirmierung in Swissnet Group einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben.beaconsmind AG11.02.2025 15:00Boris Tölzel, Co-CEO Infrastructure und Jonathan Sauppe, CEONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/business-update-und-ausblick-auf-2025-6qmusqrz+++Über beaconsmind AG: Die 2015 gegründeted beaconsmind Gruppe ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.

ISIN: CH0451123589