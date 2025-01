Fast schon wie ein Wendepunkt fühlte sich das an, was sich am gestrigen Montag an den Börsen ereignete. Mit etwas Verspätung wurden die Börsianer aufmerksam auf das chinesische Startup DeepSeek, welches vor rund einer Woche sein KI-Modell R1 veröffentlichte. Jenes soll ungefähr auf dem Niveau von US-Angeboten wie ChatGPT oder Google Gemini liegen. Erreicht werden sollen die Ergebnisse aber mit bis zu 97 Prozent weniger Rechenaufwand und dementsprechend zu sehr viel geringeren Kosten.Anzeige:Diese Lesart sendete Schockwellen durch die ...

