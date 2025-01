NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Windturbinenbauers Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf die von der Bundesregierung geplante Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sei deutlich überzogen, auch weil die Änderung keine bereits erlaubten Windenergieprojekte betreffe, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht nun bei Nordex eine Kaufgelegenheit./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 12:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 12:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D6554