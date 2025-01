© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

Wem soll künftig TikTok in den USA gehören? Der US-Präsident Trump wünscht sich einen Bieterstreit um die App. Jetzt ist ein prominenter Anwärter auf den Plan getreten ... Der US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag gegenüber Reportern, dass Microsoft Gespräche über den Kauf von TikTok führt und er gerne einen regelrechten Bieterwettstreit um die App sehen würde. Microsoft wollte dazu keinen Kommentar abgeben, auch TikTok und der chinesische Mutterkonzern ByteDance reagierten auf Anfragen von Reuters nicht. TikTok, das rund 170 Millionen Nutzer in den USA zählt, wurde einen Tag vor der Vereidigung Trumps offline genommen. Nachdem Trump am 20. Januar ins Amt zurückgekehrt war, …