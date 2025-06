© Foto: picture alliance / Sipa USA | Travis Ball

Robotaxis und autonome Fahrzeuge gehören derzeit zu den am schnellsten wachsenden Segmenten. Doch den großen Gewinn werden am Ende nur wenige Unternehmen erzielen. Technische Innovationen gewinnen zunehmend an Dynamik. Zwar bergen sie wie künstliche Intelligenz auch Risiken, doch solange sie beherrschbar bleiben, führen sie in vielen Branchen langfristig auch zu großen Effizienzgewinnen. Im Mobilitätsbereich bedeutet dies, dass neben E-Autos zukünftig auch immer mehr Wagen ohne menschliche Hilfe ihr Reiseziel erreichen. Unfälle, Strafzettel, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Staus könnten damit bald der Vergangenheit angehören. Robotaxis & selbstfahrenden Fahrzeugen gehört die Zukunft …