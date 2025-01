Die Scout24-Aktie zeigte sich am Handelstag in einer robusten Verfassung und bewegte sich in einem positiven Aufwärtstrend. Im XETRA-Handel konnte das Papier zwischenzeitlich bis auf 93,00 EUR zulegen und näherte sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 93,55 EUR, das erst kürzlich am 23. Januar 2025 erreicht wurde. Mit einem aktuellen Kursniveau von 92,25 EUR markiert die Aktie eine beachtliche Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 61,76 EUR, das Anfang Februar verzeichnet wurde. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 73.000 gehandelten Aktien lebhaft.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Anhebung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,22 EUR je Aktie. Die Analystengemeinde sieht für die Scout24-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 86,34 EUR, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR prognostiziert wird. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 27. Februar 2025 erwartet, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird.

