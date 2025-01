Berlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wegen eines Tweets zu CDU-Chef Friedrich Merz zum Rücktritt aufgefordert."Es ist nicht die erste Entgleisung von Herrn Lauterbach. Ein Minister hat qua Amt eine ganz andere Verantwortung. Auch für das demokratische Klima. Wenn sich ein Minister am Holocaust-Gedenktag so im Ton vergreift, muss er zurücktreten. Es ist bei Karl Lauterbach auch immer das gleiche Schema: Er haut was raus und hinterher gibt es eine Entschuldigung. Dieser Fall hat aber auch eine neue Qualität", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).Merz werde die Entschuldigung nicht annehmen, sagte Linnemann weiter. "Weil es wiederholt eine massive Grenzüberschreitung gewesen ist." Der SPD-Politiker hatte in einem Post auf der Plattform X mit Bezug zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz kritisiert, Merz hofiere die AfD. "Als erster Demokrat sagt er im Prinzip: wo es mir hilft, lasse ich mich auch von Nazis unterstützen." Der Post wurde nach einiger Zeit gelöscht. Lauterbach schrieb später, er habe sich bei Merz entschuldigt.