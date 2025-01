Kiel - CDU-Vize-Chefin Karin Prien unterstützt den Plan von Parteichef Friedrich Merz für einen radikalen Kurswechsel in der deutschen Asylpolitik - und warnt vor einer Erosion der Demokratie durch Asyl-Migration."Ich stehe in der Sache an der Seite von Friedrich Merz", sagte Prien, die dem liberalen Lager der Partei zugerechnet wird, dem "Stern". Es gehe jetzt um eine Richtungsentscheidung für die Demokratie: "Nur wenn eine Mitte-Rechts-Partei wie die CDU das Migrationsproblem in Deutschland gelöst bekommt, kann das die Erosion unserer Demokratie und den Aufstieg radikaler Kräfte noch abwenden", sagte Prien. Dafür brauche es "schnelle und sehr klare Schritte". Prien sagte: "Aschaffenburg ist ein Wendepunkt."