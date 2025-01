Lonza Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Lonza erzielt für 2024 ein solides Ergebnis mit konstantem Umsatz und 29.0% Kern-EBITDA-Marge



29.01.2025 / 06:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Im Jahr 2024 erzielte Lonza einen Umsatz von CHF 6.6 Milliarden (-0.2% kWk 1 gegenüber dem Vorjahr)

gegenüber dem Vorjahr) Kern-EBITDA von CHF 1.9 Milliarden ergab eine Marge von 29.0%

Das CDMO-Geschäft lieferte eine starke kommerzielle und operative Leistung, während Capsules & Health Ingredients (CHI) unter dem Wettbewerbsdruck des Marktes litt

Die vorgeschlagene Dividende wird bei CHF 4.00 pro Aktie belassen

Für das Jahr 2025 erwartet Lonza im CDMO-Geschäft 2 ein Umsatzwachstum von annähernd 20% und eine Kern-EBITDA-Marge von annähernd 30%

ein Umsatzwachstum von annähernd 20% und eine Kern-EBITDA-Marge von annähernd 30% Für das CHI-Geschäft erwartet Lonza, dass für das Jahr 2025 Umsatz und Kern-EBITDA wieder wachsen werden, mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich (kWk) und einer Kern-EBITDA-Marge im mittleren Zwanzigerbereich Basel, Schweiz, 29. Januar 2025 - Lonza hat einen stabilen Umsatz von CHF 6.6 Milliarden gemeldet (-0.2% kWk und -2.1% tWk3 im Vergleich zum Vorjahr). Ein Kern-EBITDA von CHF 1.9 Milliarden führte zu einer robusten Marge von 29.0%, angetrieben durch eine hohe Nachfrage nach kommerziellen CDMO-Dienstleistungen und eine starke operative Umsetzung. Bereinigt um das COVID-bezogene mRNA-Geschäft und die damit verbundene Beendigung des Geschäfts im Jahr 2023 wuchs der zugrunde liegende Umsatz um rund 7% in kWk und die Kern-EBITDA-Marge verbesserte sich um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz. Die Umsätze im CDMO-Geschäft wurden durch ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich angetrieben, das durch eine starke Leistung in den Geschäftsbereichen Mammalian, Bioconjugates, Small Molecules sowie Cell & Gene Technologies unterstützt wurde. Diese positive Dynamik kompensierte den Verlust des COVID-bezogenen mRNA-Geschäfts im Jahr 2023, die geringere Marktnachfrage nach Kapseln im Geschäftsbereich Capsules & Health Ingredients (CHI) und einem abgeschwächten Bioscience-Geschäft. Zu den geschäftlichen Höhepunkten im Jahr 2024 gehörten eine allgemein starke Auftragsdynamik und Vertragsabschlüsse im Wert von rund CHF 10 Milliarden. Im Weiteren schloss Lonza am 1. Oktober die Akquisition einer Grossanlage zur Herstellung von Wirkstoffen aus Säugetierzellen von Roche Genentech am Standort in Vacaville (USA) erfolgreich ab und hat seither zwei neue Kundenverträge unterzeichnet. Mit Investitionen in Höhe von CHF 1.4 Milliarden im Jahr 2024 (22% des Umsatzes) hat Lonza gute Fortschritte bei der Umsetzung ihres laufenden, organischen Investitionsprogramms gemacht, um zukünftiges Wachstum in allen Technologien zu ermöglichen. An ihrem Investor Update im Dezember 2024 kündigte Lonza die neue Vision und One-Lonza-Strategie an, die sich auf die Lonza Engine konzentriert, welche die einzigartigen Kern-kompetenzen des Unternehmens vereint, die eine herausragende Wertschöpfung ermöglichen. Als Teil dieser Strategie hat Lonza die Absicht bekannt gegeben, sich aus dem CHI-Geschäft zurückzuziehen und sich zu einem reinen CDMO-Unternehmen zu entwickeln. Die Trennung wird zum richtigen Zeitpunkt und im besten Interesse der Aktionäre und Stakeholder erfolgen, wobei sichergestellt wird, dass CHI weiterhin die Kunden bedient und als globaler Marktführer in diesem Bereich profitables Wachstum erzielt. Zur Unterstützung der One-Lonza-Strategie und zur Vorbereitung auf künftiges Wachstum wird im zweiten Quartal 2025 ein optimiertes Betriebsmodell mit drei neu gebildeten Geschäftsplattformen eingeführt: Integrated Biologics, Advanced Synthesis und Specialized Modalities. Darüber hinaus wird Lonza die Bedeutung von Bolt-on Akquisitionen erhöhen und einen agnostischen Ansatz für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten verfolgen. Lonza hat im Jahr 2024 weitere Fortschritte bei ihren ESG-Verpflichtungen4 gemacht. Die Hälfte des Stroms des Unternehmens stammt nun aus erneuerbaren Quellen, unterstützt durch den Beginn der Stromproduktion aus Photovoltaik-Anlagen in Spanien im Rahmen eines virtuellen Stromabnahmevertrags für alle Lonza-Standorte in der Schweiz und der Europäischen Union. Für das Jahr 2025 erwartet Lonza eine starke Performance im CDMO-Geschäft5 mit einem Umsatzwachstum von annähernd 20% und einer Kern-EBITDA-Marge von annähernd 30%. Unter Ausschluss vom Standort Vacaville, welcher einen Umsatzbeitrag von rund CHF 0.5 Milliarden bei geringerer Rentabilität leisten soll, erwartet Lonza ein organisches Umsatzwachstum (kWk) im unteren Zehnerbereich und eine Verbesserung der Marge im CDMO-Geschäft. Für CHI erwartet Lonza, dass Umsatz und Kern-EBITDA im Jahr 2025 wieder wachsen werden, mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einer Kern-EBITDA-Marge im mittleren Zwanzigerbereich. Wolfgang Wienand, CEO, kommentierte: "Im Jahr 2024 zeigten unsere marktführenden CDMO-Geschäftsbereiche eine gute kommerzielle Dynamik mit hohen Vertragsabschlüssen in allen Technologien. Mit Blick auf 2025 und darüber hinaus, konzentrieren wir uns auf die Umsetzung unserer One-Lonza-Strategie und einer gestrafften, leicht zu skalierenden Organisationsstruktur. Dies wird künftiges Wachstum fördern und zu einem noch besseren Kundenerlebnis unseres Dienstleistungsangebots führen. Gemeinsam als globales Team haben wir uns auf den Weg gemacht, um One Lonza Wirklichkeit werden zu lassen." Der Lonza-Verwaltungsrat wird der Generalversammlung der Lonza Group im Mai 2025 vorschlagen, erneut eine Dividende von CHF 4.00 pro Aktie zu zahlen. Vorbehaltlich der Genehmigung werden 50% der Dividende aus der Kapitaleinlagereserve gezahlt, was bedeutet, dass sie von der Schweizer Verrechnungssteuer befreit ist. Basierend auf der starken Bilanz und den positiven Aussichten hat Lonza mit dem im März 2023 angekündigten Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 2 Milliarden weiterhin überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. Bis zum 31. Dezember 2024 wurden Aktien im Wert von rund CHF 1.7 Milliarden zurückgekauft. Es wird erwartet, dass das gesamte Rückkaufprogramm wie geplant im Q1 2025 abgeschlossen sein wird. Divisionaler Überblick Biologics verzeichnete einen Umsatz auf Höhe des Vorjahres (-0.5% 6 ), wobei das Wachstum aufgrund der anhaltenden kommerziellen Nachfrage durch den Verlust des COVID-bezogenen mRNA-Geschäfts und die damit verbundenen Auswirkungen der Beendigung im Jahr 2023 ausgeglichen wurde. Die Kern-EBITDA-Marge von 34.4% wurde durch einen vorteilhaften Produktmix und eine starke operative Leistung unterstützt, die teilweise durch die Anlaufkosten für neue Produktionsanlagen kompensiert wurden. Ohne das COVID-bezogene mRNA-Geschäft im Jahr 2023 erzielte Biologics ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich und die Kern-EBITDA-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.

verzeichnete einen Umsatz auf Höhe des Vorjahres (-0.5% ), wobei das Wachstum aufgrund der anhaltenden kommerziellen Nachfrage durch den Verlust des COVID-bezogenen mRNA-Geschäfts und die damit verbundenen Auswirkungen der Beendigung im Jahr 2023 ausgeglichen wurde. Die Kern-EBITDA-Marge von 34.4% wurde durch einen vorteilhaften Produktmix und eine starke operative Leistung unterstützt, die teilweise durch die Anlaufkosten für neue Produktionsanlagen kompensiert wurden. Ohne das COVID-bezogene mRNA-Geschäft im Jahr 2023 erzielte Biologics ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich und die Kern-EBITDA-Marge stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Small Molecules verzeichnete ein Umsatzwachstum von 9.3% 6 im Vergleich zum Vorjahr bei einer starken Kern-EBITDA-Marge von 35.7%, was auf eine hohe kommerzielle Nachfrage, eine starke operative Leistung und die fortgesetzte Portfolioverschiebung hin zu hochwertigen Produkten und komplexen Serviceangeboten zurückzuführen ist.

verzeichnete ein Umsatzwachstum von 9.3% im Vergleich zum Vorjahr bei einer starken Kern-EBITDA-Marge von 35.7%, was auf eine hohe kommerzielle Nachfrage, eine starke operative Leistung und die fortgesetzte Portfolioverschiebung hin zu hochwertigen Produkten und komplexen Serviceangeboten zurückzuführen ist. Cell & Gene verzeichnete ein Umsatzwachstum von 1.1% 6 gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf die starke operative Leistung von Cell & Gene Technologies zurückzuführen, die teilweise durch die schwächere Leistung von Bioscience ausgeglichen wurde. Im Vergleich zu 2023 konnte die Sparte ihre Kern-EBITDA-Marge um 5.9 Prozentpunkte deutlich verbessern. Dies wurde durch positive Margen bei Cell & Gene Technologies und Produktivitätsmassnahmen bei Bioscience unterstützt. Ohne den einmaligen Beitrag aus der Vertragsbeendigung mit Codiak BioSciences im Jahr 2023 wuchs der Umsatz der Division um robuste 10% 6 .

verzeichnete ein Umsatzwachstum von 1.1% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf die starke operative Leistung von Cell & Gene Technologies zurückzuführen, die teilweise durch die schwächere Leistung von Bioscience ausgeglichen wurde. Im Vergleich zu 2023 konnte die Sparte ihre Kern-EBITDA-Marge um 5.9 Prozentpunkte deutlich verbessern. Dies wurde durch positive Margen bei Cell & Gene Technologies und Produktivitätsmassnahmen bei Bioscience unterstützt. Ohne den einmaligen Beitrag aus der Vertragsbeendigung mit Codiak BioSciences im Jahr 2023 wuchs der Umsatz der Division um robuste 10% . Capsules & Health Ingredients verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6.6%6, der auf eine schwache Nachfrage nach Pharmakapseln aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen bei Kunden zurückzuführen ist. Ende 2024 erreichte das Geschäft mit Nutraceutical-Kapseln wieder das Volumen von vor der COVID-19 Pandemie, wenn auch immer noch auf niedrigerem Preisniveau, während Dosage Form Solutions von einem soliden Wachstum profitierte. Die Division verzeichnete eine Kern-EBITDA-Marge von 24.3%, die durch eine geringere Anlagenauslastung aufgrund der schwächeren Nachfrage und niedrigerer Nutraceutical-Preise beeinträchtigt wurde. Dies wurde teilweise durch Produktivitätsinitiativen im gesamten Netzwerk ausgeglichen, einschliesslich der positiven ersten Auswirkungen der neu eingeführten, überlegenen, firmeneigenen D90-Technologie zur Kapselherstellung, sowie durch Kostensenkungsmassnahmen. Finanzielle Entwicklung der Gruppe im Überblick Mio. CHF Gesamtjahr 2024 Veränderung ggü. Vorjahr (in %) Gesamtjahr 2023 Umsatz in AER 6,574 -2.1 6,717 Kern-EBITDA 1,908 -4.6 1,999 Marge in % 29.0 -0.8 Pkt. 29.8 EBITDA 1,695 -12.6 1,940 Marge in % 25.8 -3.1 Pkt. 28.9

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Präsentation für das gesamte Jahr 2024 , im Bericht für das gesamte Jahr 2024 und im Bericht über alternative Leistungskennzahlen (APM) 2024 . 1In konstanten Wechselkursen.

2CDMO: Lonza ohne CHI.

3In tatsächlichen Wechselkursen.

4zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

5CDMO: Lonza ohne CHI.

6Alle Zahlen zum Umsatzwachstum, ausgedrückt in Prozent (%), wurden auf Basis konstanter Wechselkurse (kWk) berechnet. Über Lonza

Lonza ist eines der weltweit grössten Produktionsunternehmen im Gesundheitswesen. Auf fünf Kontinenten unterstützt unsere globale Gemeinschaft von rund 18.500 Kolleginnen und Kollegen Pharma-, Biotech- und Ernährungsunternehmen dabei, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Wir unterstützen unsere Kunden mit einer Kombination aus technologischem Know-how, erstklassiger Produktion, wissenschaftlichem Fachwissen, hervorragenden Prozessen und Innovation. Unsere Arbeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre therapeutischen Entdeckungen zu entwickeln und zu vermarkten, so dass ihre Patienten von lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen profitieren können. Unser Unternehmen erwirtschaftete im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von CHF 6.6 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 1.9 Milliarden. Erfahren Sie mehr unter www.lonza.com Folgen Sie @Lonza auf LinkedIn

Folgen Sie @LonzaGroup auf X Kontaktinformationen von Lonza Victoria Morgan

Head of External Communications

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2283

victoria.morgan@lonza.com Daniel Buchta

Head of Investor Relations

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2985

daniel.buchta@lonza.com

Ende der Adhoc-Mitteilung