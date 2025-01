Mexiko - Nestlé expandiert in Mexiko. Der Nahrungsmittelkonzern will in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar zur Steigerung der Produktion in dem mittelamerikanischen Land investieren. Das haben die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Nestlé-Verantwortliche in einem Video auf den sozialen Medien bekannt gegeben. «Dies ist eine grossartige Gelegenheit, das Vertrauen in Mexiko, in seine Regierung und in die grossen Chancen, die Mexiko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...