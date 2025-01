Unterföhring (ots) -Unterföhring, 29. Januar 2025 - Sky Deutschland gibt die Einführung der neuen trendSports App bekannt. Mit der innovativen App sind sämtliche Inhalte von trendSports jetzt auch via Kabel und Sky Stream zugänglich, während sie bisher nur von Satelliten-Kunden (linear) empfangen werden konnten. Die trendSports App ist für Sky Stream und Sky Q ab soforterhältlich.Sport, den es sonst nirgends zu sehen gibttrendSports bietet exklusive, spannende Wettbewerbe und Ligen rund um den Globus. Auf gleich sechs Kanälen erleben Zuschauer neue Trends und Einblicke in Sportarten, die es sonst nirgendwo zu erleben gibt. Die Kanäle Sportdigital1+, EDGE, SPORTDIGITAL FUSSBALL, ClipMyHorse.TV, eSportsONE und WAIDWERK stehen hierbei im Zentrum und versprechen einen einzigartigen Sport-TV-Mix mit über 4.000 Stunden Live-Sport im Jahr, plus die aktuellsten News, spannende Magazine und faszinierende Dokumentationen. Einige Beispiele:- Motorsport hautnah: Mit Vollgas in die NASCAR Cup Series starten und das legendäre Daytona 500 live erleben!- Internationale Fußballklassiker: Hochspannung bei Ajax vs. Feyenoord oder Sporting Lissabon vs. Porto.- Pferdesport in Perfektion: Große Preise der Reitsportwelt & exklusive Einblicke.- Maximaler Körpereinsatz: Die Intensität von Rugby (NRL) oder packendem Spitzen-Eishockey spüren.Die trendSports App bietet denselben umfangreichen Sportmix wie das bereits via Satellit verfügbare Angebot.trendSports im monatlichen Abo für EUR 5,99 erhältlichDer Einstieg in die Welt von trendSports bzw. die Registierung ist leicht und unkompliziert. Die trendSports App ist für Bestandskunden (auch Neukunden direkt nach Abo-Abschluss) für Sky Stream sowie Sky Q verfügbar. Zusätzlich bleibt trendSports auch weiterhin für Kunden via Satellit zugänglich.Zwei Gratismonate - Das besondere Extra mit Sky Extra, dem Treueprogramm von SkySky Extra Kunden können die trendSports App zwei Monate gratis testen. Bis zum 11.2.2025 besteht die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen trendSports Zugang* zu registrieren und noch mehr Live-Sport zu genießen. Weitere Informationen befinden sich auf sky.de/extra.*Teilnahmeberechtigt sind Sky Extra Kunden mit einem Sky Q Receiver oder einer Sky Stream Box.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5959360