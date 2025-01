Vlad Tenev, Gründer von Robinhood Markets, hat in einem Meinungsartikel in der "Washington Post" eine grundlegende Modernisierung des US-Investmentrechts gefordert. Sein Hauptanliegen: Frühphasen-Startups sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Anteile zu tokenisieren.Tenev kritisiert in seinem Beitrag vor allem die restriktiven Gesetze, die Investitionen in junge private Unternehmen in den USA unnötig erschweren. Die "Accredited Investor"-Regeln, die solche Investitionen auf Personen mit einem Nettovermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...