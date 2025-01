mwb research veranstaltete einen gut besuchten Roundtable mit MHP-CEO Jörg Frehse und IR Maximilian Michaelsen. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist unter https://research-hub.de/videos verfügbar. MHP hat seit seinem Börsengang im Jahr 2021 erheblich expandiert, sein Hotelportfolio mehr als verdoppelt und sich in das Luxussegment ausgeweitet. Renommierte Neuzugänge wie der Königshof München und das Conrad Hamburg unterstreichen das wachsende Vertrauen führender Hotelmarken in MHP. Besonders bemerkenswert ist MHPs erstes Nicht-Marriott-Franchise, das künftig mehr Flexibilität für Expansionen bietet und die Möglichkeit eröffnet, vielversprechende Projekte aller großen Hotelgruppen in die Pipeline aufzunehmen. Die starke operative Performance (einschließlich rekordhoher Q4-Umsätze) spiegelt sich nicht vollständig in den Finanzkennzahlen wider, da die Abschreibungen auf den Firmenwert sowie aktivierte Leasingverträge nach dem Reverse-IPO die Gewinne künstlich belasten. Eine potenzielle Dividende könnte als entscheidender Katalysator für eine überfällige Neubewertung dienen - die Aktie bleibt mit einem 2,5-fachen EV/EBITDA für 2025E hochattraktiv. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr Kauf-Rating (BUY) mit einem Kursziel von 3,30 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG