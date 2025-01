Das hessische Wirtschaftsministerium gab eine Studie für ein Wasserstoffverteilnetz in Auftrag. Von Kassel bis zum Lahmtal soll Wasserstoff zu regionalen Industriebetrieben verteilt werden. Nach einer ersten Abschätzung könnte ein jährlicher Bedarf von neun Terawattstunden für Wasserstoff in der Region entstehen. Die Industrie in Nord- und Mittelhessen könnte bis 2032 einen jährlichen Bedarf an grünem Wasserstoff von neun Terawattstunden haben. Mit dieser Größenordnung rechnet eine Machbarkeitsstudie des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young Real Estate GmbH, die vom hessischen Wirtschaftsministerium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...