Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 21.605 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Daimler Truck, am Ende fanden sich die Papiere von Qiagen wieder."Die europäischen Investoren befinden sich wieder in Rekordlaune und schieben den Dax zur Wochenmitte auf ein neues Rekordkursniveau von 21601 Punkten", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gesucht sind erneut die zyklischen Branchen und insbesondere die Aktien aus den Automotive- und Maschinenbausektoren. Die Investoren setzen weiterhin auf eine baldige Konjunkturaufhellung und nehmen die positiven Handelsvorgaben aus den USA entsprechend auf."Derzeit würden die europäischen Aktien im internationalen Vergleich als unterbewertet gelten, so Lipkow. "Darum fokussieren sich viele Investoren auf die augenscheinlich niedrig bewerten Branchen: Chemie, Autos und Maschinenbau in Europa. Das hilft zumindest dem Dax 40 zu immer neuen Rekordständen, da die Indexschwergewichte wie SAP und Airbus den Gesamtmarkt weiter tragen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0406 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9610 Euro zu haben.Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,78 US-Dollar, das waren 71 Cent oder 0,9 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.