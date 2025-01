Die Sony-Aktie verzeichnete an der Tokioter Börse einen deutlichen Kursanstieg von 3,78 Prozent auf 3.484 Yen, nachdem der Technologiekonzern eine weitreichende Umstrukturierung seiner Führungsebene bekannt gegeben hatte. Im Zentrum der Neuausrichtung steht die Ernennung des bisherigen Finanzvorstands Hiroki Totoki zum neuen Vorstandsvorsitzenden, der seine Position zum 1. April antreten wird. Der aktuelle Konzernchef wird in die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden wechseln. Diese strategische Entscheidung wurde vom Nominierungsausschuss einstimmig befürwortet und spiegelt das Vertrauen in Totokis bisherige Leistungen wider, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Konzernstrategie und Investitionen in Content-IP sowie Halbleiter.

Neustrukturierung des Managements stärkt Unterhaltungssektor

Die Managementreform geht über den Führungswechsel an der Spitze hinaus und umfasst eine komplette Neuordnung der Organisationsstruktur. Führungskräfte der wichtigsten Geschäftsbereiche erhalten den Titel "Business CEO", während zentrale Stabsfunktionen künftig von "Chief Officers" geleitet werden. In diesem Zusammenhang wurde Lin Tao zum neuen Finanzvorstand ernannt, während Toshimoto Mitomo die Position des Chief Strategy Officers übernimmt. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, das Unterhaltungsgeschäft als strategischen Schwerpunkt weiter zu stärken und die Marktposition in den Bereichen Spiele, Musik und Film auszubauen. Die positive Kursreaktion der Börse signalisiert, dass Anleger diese strategische Ausrichtung und den damit verbundenen Führungswechsel als vielversprechend für die weitere Geschäftsentwicklung bewerten.

