Dienstleister spielen eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Daten in Erkenntnisse, so die Berichte von ISG Provider Lens

Unternehmen in Europa setzen kognitive KI-Prinzipien ein, um Betriebsabläufe und Planung zu revolutionieren und eine Kultur der KI-gestützten Entscheidungsfindung zu fördern, heißt es in neuen Forschungsberichten, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III ), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurden.

Die Berichte 2024 ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services für Europa besagen, dass branchenspezifische Herausforderungen, Unterbrechungen der Lieferkette, makroökonomische Unsicherheiten und strenge Nachhaltigkeitspraktiken Unternehmen dazu veranlassen, tiefgreifende Prognose- und Wirtschaftsmodellierungstechniken zu nutzen, um Risiken proaktiv vorherzusagen, zu bewerten und zu mindern. Immer mehr Organisationen begegnen diesen Herausforderungen mit einem KI-First-Ansatz, bei dem Daten als strategisches Gut im Mittelpunkt stehen.

"Unternehmen verlassen sich bei der Entscheidungsfindung zunehmend auf Daten und nutzen so das Potenzial von kognitiver KI und Cloud-Computing", so Diwahar Jawahar, leitender Berater, Cognitive Analytics Advisory Practice, EMEA, ISG Research. "Indem sie Daten als strategischen Vermögenswert betrachten, können sie ihre Betriebsabläufe, Strategie, Innovation und Kundenerfahrung neu gestalten und neue Wachstumschancen schaffen."

Der Markt für Analysedienste spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Geschäftsstrategie, da er Unternehmen bei der datengesteuerten Entscheidungsfindung, der betrieblichen Effizienz und der Erzielung von Wettbewerbsvorteilen unterstützt, heißt es in dem Bericht. Die Relevanz von Analyse- und KI-Diensten nahm im vergangenen Jahr weiter zu, was durch die stetige Weiterentwicklung von Technologien wie der generativen KI (GenAI) vorangetrieben wurde.

Anbieter in diesem Bereich entwickeln innovative Frameworks, Beschleuniger, Simulationen und anpassbare KI-Lösungen zur Automatisierung der Generierung von KI-Erkenntnissen, so ISG Research. Diese Anbieter legen den Schwerpunkt auf die intensive Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen, wodurch KI stärker in Geschäftsabläufe integriert und effizienter wird.

Unternehmen sind sich nun zunehmend der Risiken im Zusammenhang mit KI-Ethik, Compliance und Governance bewusst, so ISG. Eine aufstrebende Gruppe spezialisierter Anbieter, die sich der Bereitstellung hochgradig konformer, verantwortungsbewusster KI-Lösungen verschrieben hat, legt den Schwerpunkt auf die Steuerung von ML-Modellen und skaliert Kundenengagements schnell von Proof-of-Concepts bis hin zur Produktion in kürzester Zeit.

Als Ergebnis stellen die ISG-Forscher das Aufkommen integrierter Wissensgraphen mit GenAI und Analysetools sowie eine zunehmende Entwicklung vertikalisierter KI-Lösungen fest, die zusammen einzigartige betriebliche Herausforderungen für Unternehmenskunden lösen.

"Eine umsichtige Steuerung ist erforderlich, um die KI-Entwicklung in modernen Datenökosystemen voranzutreiben und die für die Entscheidungsfindung in Unternehmen verwendeten Systeme und Plattformen zu revolutionieren", so Jan Erik Aase, Partner und globaler Leiter von ISG Provider Lens Research. "Dienstleister spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ihren Kunden dabei zu helfen, angewandte KI-Lösungen zu nutzen, um Daten in Echtzeit in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln und so das strategische Wachstum und die Rendite zu fördern."

In den Berichten werden auch andere Trends untersucht, wie z. B. die gestiegene Nachfrage nach maßgeschneiderten, individuellen Benutzererfahrungen. Eine Möglichkeit, diese Erfahrungen zu vermitteln, sind laut den Berichten Empfehlungsmaschinen, die Kunden Produkte, Dienstleistungen und Inhalte vorschlagen.

Weitere Einblicke, wie Dienstleister ihren Kunden durch intelligentere Analyse- und KI-Initiativen eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Für 2024 hat ISG Provider Lens zwei Berichte über fortgeschrittene Analyse- und KI-Dienstleistungen für Europa veröffentlicht: einen, der große und mittelgroße Anbieter untersucht, und einen zweiten, der ausschließlich spezialisierte Anbieter bewertet. Der Bericht über große und mittelgroße Anbieter bewertet die Fähigkeiten von 53 Anbietern in sechs Quadranten: Data Science and AI Services Large, Data Science and AI Services Midsize, Data Modernization Services Large, Data Modernization Services Midsize, Advanced BI and Reporting Modernization Services Large und Advanced BI and Reporting Modernization Services Midsize.

In den Berichten für große und mittelgroße Unternehmen werden Accenture, Capgemini, Cognizant, Deloitte, EXL, GFT, HARMAN, HCLTech, Infosys, Merkle, Mphasis, Orange Business, Persistent Systems, Reply, TCS, T-Systems, Virtusa und Wipro als Marktführer in jeweils drei Quadranten genannt. Hexaware wird in zwei Quadranten als Marktführer genannt.

Darüber hinaus werden Stefanini und Tech Mahindra in jeweils zwei Quadranten als "Rising Stars" bezeichnet Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Der Bericht "2024 ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services Specialist Providers" bewertet die Fähigkeiten von 25 Spezialanbietern in drei Quadranten: Data Science and AI Services Specialist, Data Modernization Services Specialist und Advanced BI and Reporting Modernization Services Specialist.

Der Specialist-Bericht nennt Alexander Thamm, Fractal Analytics, Lingaro, MathCo, Quantiphi, SDG Group, Tiger Analytics, Tredence, Version 1 und WNS Analytics als führende Anbieter in allen drei Quadranten. Darüber hinaus wird Ancoris in allen drei Quadranten als Rising Star bezeichnet.

Im Bereich Kundenerfahrung wird DXC Technology unter den Anbietern von fortgeschrittenen Analysen und KI-Diensten zum globalen ISG CX Star Performer für 2024 ernannt. DXC Technology erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der Voice-of-the-Customer-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Versionen des Berichts sind bei HCLTech, Lingaro, Orange Business, T-Systems und WNS erhältlich.

Die Berichte ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services für Europa für 2024 sind für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite für den Bericht Specialist Providers und den Bericht Large and Midsize Providers verfügbar.

