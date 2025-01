Das Umfeld für Börsengänge in Deutschland bleibt herausfordernd. Laut der aktuellen IPO-Studie 2024 von Kirchhoff Consult zeigte der Markt für Börsengänge im Prime Standard abermals nur eine moderate Aktivität. Mit vier IPOs wurde zwar ein Unternehmen mehr als im Vorjahr an die Börse gebracht, doch das Platzierungsvolumen fiel mit lediglich 1,5 Milliarden Euro auf den zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre. Über die Hälfte davon kam von der Douglas AG, dem größten Börsengang des Jahres (Emissionsvolumen: 889 Millionen Euro). Was sind die Ursachen für diese schwache Bilanz und wann sehen wir in Deutschland wieder mehr Börsengänge als Delistings?Ein Gastbeitrag von Jens HechtEin angespanntes Marktumfeld für Börsenneulinge trotz DAX-RekordenNach einem optimistischen Jahresbeginn 2024 führte eine schwache Konjunktur in Kombination mit geopolitischen Spannungen zu erhöhter Marktunsicherheit. Dennoch konnte der DAX von der sich stabilisierenden Weltwirtschaft und geldpolitischen Lockerungen profitieren. Der Index erreichte Anfang Dezember erstmals die Marke von 20.000 Punkten und legte insgesamt 18,8% im Jahr 2024 zu. Diese positive Entwicklung spiegelte sich jedoch - wie bereits in den letzten Jahren - weder in der Anzahl noch in den Kursen der Börsenneulinge wider. Drei der vier IPOs notieren im Minus. Einzig die Aktie der Springer Nature AG & Co. KGaA zeigte mit einem Kursplus von knapp 9% (Stand: Ende November 2024) eine bessere Performance. Investoren zeigen sich daher weiterhin zurückhaltend bei der Zeichnung von Neuemissionen.Die anhaltende Skepsis gegenüber Börsengängen ist auf diverse Faktoren zurückzuführen. Zum einen belastet die schwache Kursentwicklung anderer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...