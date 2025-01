Starke Zahlen der US-Tochter T-Mobile US haben der Aktie der Deutschen Telekom zu einem neuen Mehrjahreshoch verholfen. Die Aktie von T-Mobile US gewinnt derweil vorbörslich mehr als acht Prozent. Insbesondere die Zahl der Neukunden sorgten am Markt für eine faustdicke positive Überraschung.Mit unter dem Strich gut zwei Millionen Neukunden im vierten Quartal übertraf T-Mobile US die Erwartungen von 1,6 Millionen deutlich. Und auch im neuen Jahr soll sich die starke Entwicklung fortsetzen. Es wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...