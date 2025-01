© Foto: Alan Diaz - AP/dpa

T-Mobile US hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. Viele, neue Kunden spülen Geld in die Kassen.Besonders stark schnitt das Unternehmen bei Postpaid-Konten, Prepaid-Tarifen und Highspeed-Internet-Kunden ab. "Unser Erfolg basiert darauf, dass wir die Kunden in den Mittelpunkt stellen", sagte CEO Mike Sievert. "Im Jahr 2024 entschieden sich mehr neue Postpaid-Kunden für T-Mobile als je zuvor. Die niedrige Abwanderungsrate zeigt, dass sie bleiben." Kundenwachstum in Rekordhöhe Postpaid-Kunden: 1,9 Millionen Neukunden im vierten Quartal 2024, 6,1 Millionen im Gesamtjahr - Branchenbestwerte Postpaid-Telefonie: 903.000 Neukunden im vierten …