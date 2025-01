© Foto: Christoph Reichwein/dpa

Apple will Elon Musks Satellitenetzwerk Starlink in seine iPhones integrieren. Nutzer im T-Mobile-Netz sollen in einer Betaphase ab sofort Nachrichten über das All versenden und empfangen können. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch exklusiv meldete, arbeiteten Apple und SpaceX hinter den Kulissen an der Integration von Starlink in die neueste iOS-Version. Mit dem Update auf iOS 18.3 ist die Verbindung zu Starlink für iPhone-Nutzer nun möglich. Kunden von T-Mobile in den USA können damit ab sofort Textnachrichten per Satellit versenden - ganz ohne herkömmliches Mobilfunknetz. Die Funktion steht zunächst in einem Betatest zur Verfügung. T-Mobile bestätigte den Bericht und …