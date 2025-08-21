Positive Ausblicke: Deutsche Telekom, Stardust Solar, Infineon

Anzeige / Werbung

Nach einem stabilen zweiten Quartal hat die Deutsche Telekom ihre Jahresprognose nach oben korrigiert. Für die Analysten der DZ Bank daher nach wie vor eine Kaufempfehlung. Stardust Solar will mit einem innovativen Franchise-System den nordamerikanischen Solarmarkt erobern. Und die Experten von Bernstein Research halten Infineon trotz der neuen US-Zölle für zukunftsfähig.

Deutsche Telekom setzt neue Ziele

Das Management der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) hat seine Jahresprognose auf Basis konstanter Wechselkurse leicht angehoben. Das bereinigte EBITDA (ohne Sondereffekte und Leasing) soll nun "über" 45,0 Milliarden Euro erreichen, nachdem bisher "rund" 45,0 Milliarden Euro geplant waren. Auch der freie Cashflow (ebenfalls bereinigt) soll mit "über" 20,0 Milliarden Euro über der bisherigen Erwartung von "rund" 20,0 Milliarden Euro liegen. Grundlage dieser Anpassung ist ein solides zweites Quartal, das die operative Stärke des Konzerns unterstrichen hat. Die Entwicklung bleibt insgesamt stabil, auch wenn externe Faktoren wie Wechselkursbewegungen weiterhin Einfluss auf die Prognosen haben können.

Die Analysten der DZ Bank haben wegen der anhaltenden Schwäche des US-Dollars ihre Gewinnschätzungen für die Telekom für 2025 und die Folgejahre geringfügig nach unten korrigiert. Dennoch bekräftigt das Institut seine positive Einschätzung und hält an der Kaufempfehlung fest. Das Kursziel liegt unverändert bei 38 Euro - aus Sicht der DZ Bank ein Hinweis auf weiteres Potenzial nach oben.

Infineon erhält positives Feedback von Analysten

Bernstein Research hat sein optimistisches Votum für die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) bestätigt und das Kursziel bei 49 Euro belassen. In der aktuellen Einschätzung wurde die Einstufung "Outperform" erneut hervorgehoben. Die Analysten zeigen sich weiterhin überzeugt von den mittelfristigen Aussichten des Halbleiterherstellers. Besonderes Augenmerk liegt auf den verschärften US-Zöllen. Nach Einschätzung von Bernstein ist Infineon gut positioniert, um mögliche Belastungen durch die neuen Handelsbarrieren abzufangen.

Die direkte Abhängigkeit vom US-Geschäft sei im internationalen Vergleich überschaubar. Als mögliche Reaktion nennen die Experten die Verlagerung des kleinen US-Geschäfts zu lokalen Fertigungspartnern, um die Auswirkungen der Zölle abzumildern und die Wettbewerbsfähigkeit in Nordamerika zu sichern. Diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wird von Bernstein als weiterer Beweis für die Stärke des Unternehmens im geopolitischen Umfeld gewertet.

Stardust Solar überzeugt mit starkem Umsatzplus

In den Vereinigten Staaten hat Solarenergie in den letzten Jahren kräftig an Bedeutung gewonnen, vor allem im privaten Wohnsegment (Residential Solar). Nach Angaben des Branchenverbands Solar Energy Industries Association (SEIA) verfügen inzwischen rund sieben Prozent der US-Häuser über Photovoltaikanlagen. Bis 2030 dürfte dieser Anteil laut SEIA auf 13 Prozent steigen.

Stardust Solar will von dieser Entwicklung profitieren. Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich mit einem Franchise-Modell für Solaranlagen-Installationen in ganz Nordamerika etabliert. Es liefert seinen Partnern PV-Anlagen, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfangreiche Serviceleistungen, während es im Gegenzug Lizenz- und Servicegebühren sowie Umsätze aus Produktverkäufen erzielt.

"Das erste Quartal 2025 bestätigt die Tragfähigkeit unseres Modells: Im Vergleich zum Vorjahr steigerten wir den Umsatz um 20 Prozent und verbesserten die Bruttomarge deutlich von 27,4 auf 48,0 Prozent", so Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar. "Mit derzeit 87 aktiven Franchise-Gebieten und einem wachsenden Auftragsbestand sind wir zuversichtlich, noch dieses Jahr die 100er-Marke zu überschreiten und unsere Profitabilität weiter auszubauen."

Stardust Solar ist an der Toronto Stock Exchange Venture Exchange (TSXV) unter dem Kürzel "SUN" notiert. In Deutschland wird die Aktie ebenfalls gehandelt - sowohl im Freiverkehr der Frankfurter Börse als auch über verschiedene Handelsplattformen (ISIN: CA8552811017).

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

