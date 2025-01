Thales Enrollment Kiosks für die Dokumentausstellung helfen dem Georgia Department of Driver Services (DDS) in den USA, das Erlebnis ihrer Kundinnen und Kunden zu verbessern, indem sie den Zugang zu stark nachgefragten Dienstleistungen vereinfachen und die Wartezeiten im Customer Service Center (CSC) verkürzen.

Die Bürgerinnen und Bürger von Georgia können derzeit an 30 Selbstbedienungskiosken und 23 Standorten auf die Dienstleistungen der Fahrerlaubnisbehörde DDS zugreifen (Verlängerung von Führerscheinen, Adressänderungen usw.). Bis Ende des Jahres 2025 sollen weitere Selbstbedienungskioske hinzukommen.

Mit einer unkomplizierten Touchscreen-Bedienung und automatischer Höhenanpassung bieten die Terminals ein schnelles und bequemes Nutzererlebnis für alle. Als Branchenführer in diesem Segment hat Thales weltweit mehr als 1.700 Kiosksysteme mit einem integrierten Sicherheitskonzept ("Security by Design") installiert.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Georgia Department of Driver Services (DDS) hat Thales barrierefreie Selbstbedienungskioske für die Ausstellung von Ausweisen an den Standorten des Customer Service Centers der bundesstaatlichen Fahrerlaubnisbehörde erfolgreich installiert. Die benutzerfreundliche Lösung wurde entwickelt, um das Kundenerlebnis zu verbessern und den Arbeitsaufwand der Mitarbeitenden zu senken, um so den Besuchern der DDS-Zentren im gesamten Bundesstaat ein völlig neues Maß an Effizienz und Komfort zu bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129794806/de/

@Thales

Die Thales Enrollment Kiosks schaffen eine sichere und angenehme neue Möglichkeit, um eine Vielzahl von DDS-Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, darunter Führerscheinverlängerungen, Auskünfte über Verkehrsdelikte und Adressänderungen. Die 30 Selbstbedienungskioske sind im gesamten Bundesstaat an 23 stark frequentierten CSC-Standorten eingerichtet und bieten den Bürgerinnen und Bürgern Georgias einen schnellen, einfachen und problemlosen Weg, um Angelegenheiten rund um ihre Fahrerlaubnis zu erledigen.

"Die Einführung von Thales Enrollment Kiosks für die Ausstellung von Dokumenten hat das Kundenerlebnis im Georgia Department of Driver Services erheblich verbessert. Mithilfe dieser Technologie konnten wir die Effizienz unserer Mitarbeitenden steigern, sodass sich unser Team auf die personalisierte Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern konzentrieren kann, die sie am dringendsten benötigen. Insgesamt bedeuten die Thales Kiosks für unsere Kunden und unsere Bediensteten einen echten Wendepunkt." Spencer R. Moore, Commissioner beim Georgia Department of Driver Services.

Durch den Einsatz der neuen Selbstbedienungskioske wurde bei der Fahrerlaubnisbehörde von Georgia bereits eine Steigerung der betrieblichen Effizienz bei Dienstleistungen für Führerscheininhaber verzeichnet, die wiederum das Kundenerlebnis verbessert. Seit der Inbetriebnahme kümmert sich ein einzelner DDS-Mitarbeiter in Georgia um die Verwaltung mehrerer Thales Kiosks. Dies befähigt das DDS-Team dazu, den individuellen Support auszuweiten und komplexere Anfragen zu bearbeiten, wodurch die Servicequalität insgesamt verbessert wird.

"Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit dem Georgia Department of Driver Services bei der Einführung unserer modernen Selbstbedienungskioske", erklärtTyson Moler, Vice President for Thales Identity and Biometric Solutions in Nordamerika. "Diese Kiosksysteme bieten grundlegende Verbesserungen bei der Bereitstellung von sicheren, schnellen, effizienten und bequemen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger von Georgia. Durch die Rationalisierung von Routinevorgängen ermöglichen wir dem DDS, die Nutzung seiner Ressourcen zu optimieren und sich auf die Bereitstellung herausragender Dienstleistungen zu konzentrieren."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für richtungweisende Technologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Thales entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, grüner und integrativer zu machen.

Der Konzern investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereiche wie Quantentechnologie, Edge Computing, 6G und Cybersicherheit.

Thales beschäftigt 81.000 Mitarbeitende in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro.

Über Thales in den USA

Seit mehr als 130 Jahren verfügt Thales über bedeutende Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Servicekapazitäten in den USA. Heute unterhält Thales dort 37 Standorte und beschäftigt fast 5.000 Mitarbeitende. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Kunden in den USA und Partnern vor Ort ist Thales optimal aufgestellt, um auch die komplexesten Anforderungen in jeder Betriebsumgebung zu erfüllen.

BESUCHEN SIE UNS

Thales Group

HD-Fotos herunterladen

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129794806/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Nordamerika

Jennifer Tumminio

jennifer.tumminio@thalesgroup.com