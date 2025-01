Silber auf dem Vormarsch - Überholt das weiße Metall 2025 Gold?

Anzeige / Werbung

Die Edelmetallmärkte stehen vor einem spannenden Jahr 2025, und während Gold traditionell als sicherer Hafen gilt, rückt Silber zunehmend in den Fokus der Anleger. Experten prognostizieren, dass die steigende industrielle Nachfrage und mögliche Angebotsengpässe Silber zu einem der besten Investments des Jahres machen könnten. Während Gold als Krisenwährung weiterhin Bestand hat, könnte Silber durch seine industrielle Bedeutung als Alternative immer attraktiver werden.

Experten setzen auf Silber

Die Metallmärkte haben ein turbulentes Jahr hinter sich, doch Gold glänzte als Spitzenreiter 2024. In der Umfrage von Kitco News stimmten 51 % der 208 Befragten für Gold als Top-Performer im Jahr 2025. Silber erhielt 36 % der Stimmen, während Kupfer und Platinmetalle abgeschlagen blieben. Experten wie Ole Hansen von der Saxo Bank und Daniel Ghali von TD Securities sehen jedoch großes Potenzial in Silber. Hansen betonte, dass Silber oft intensiver auf Marktbewegungen reagiert als Gold und aufgrund von Investitions- und Industrienachfrage 2025 überdurchschnittlich performen könnte.



Ghali hob eine kritische Entwicklung hervor: Durch drohende Metallzölle werden massive Silbermengen in die USA verlagert, was einen Lagerengpass in London verursachen könnte. Diese Verknappung könnte zu einem "explosiven Preisanstieg" führen. TD Securities prognostiziert Silberpreise von bis zu 40 USD pro Unze - ein Anstieg von über 25 %. Ob Silber tatsächlich die Spitze erklimmt oder Gold seine Vormachtstellung verteidigt, bleibt eine spannende Frage für die Märkte.











Silber als Profiteur der Energiewende?

Ein weiterer entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung von Silber ist die grüne Transformation. Die Solarindustrie bleibt ein Hauptverbraucher des Metalls, da es für effiziente Photovoltaik-Technologien unerlässlich ist. Zudem steigt die Nachfrage in der Elektromobilität, da Silber in Batterien, Leiterplatten und anderen elektronischen Komponenten benötigt wird.



Laut Analyst Kirill Kirilenko von CRU könnte sich die Energiewende als zweischneidiges Schwert erweisen. Während die Nachfrage hoch bleibt, warnt er, dass der Boom in der Photovoltaik möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Dennoch prognostiziert CRU eine durchschnittliche Notierung von 31,35 USD pro Unze für Silber im Jahr 2025 - mit Chancen auf weitere Kursgewinne. Kirilenko hebt hervor, dass sich Silber langfristig durch seinen breiten Einsatz in nachhaltigen Technologien immer weiter von Gold als reinem Wertspeicher abheben könnte. Gold wird weiterhin als Absicherungsinstrument gegen wirtschaftliche Unsicherheiten geschätzt, doch Silber bietet eine doppelte Funktion: Es dient sowohl als Wertspeicher als auch als Industriemetall. Sollte sich das Gold-Silber-Verhältnis von derzeit 88 auf 75 reduzieren, könnte Silber laut den Experten 2025 zur renditestärkeren Wahl werden.









Grummes Analyse: Silber auf dem Weg zur Preisexplosion?

Laut Florian Grumme, Rohstoffexperte und Marktanalyst, spricht vieles dafür, dass Silber in den kommenden Monaten eine außerordentliche Performance hinlegen könnte. Grumme hebt hervor, dass Silber historisch betrachtet in Phasen steigender Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten außergewöhnliche Gewinne erzielt hat. Besonders bemerkenswert sei das technische Muster, das sich derzeit im Silberchart abzeichnet: Eine lang anhaltende Konsolidierung, gefolgt von einer explosiven Preisbewegung.