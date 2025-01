Die DATAGROUP SE hat mit der Eröffnung ihres Security Operations Leitstands in Hamburg einen Meilenstein in der IT-Sicherheitsbranche gesetzt. Das TÜV-zertifizierte, rund um die Uhr besetzte Sicherheitszentrum kombiniert modernste Cybersecurity-Technologien mit menschlicher Expertise und richtet sich insbesondere an mittelständische Unternehmen, die höchste Sicherheitsstandards zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Innovationskraft der neuesten Generation: Der Security Operations Leitstand Der neue Leitstand ist vollständig in das CORBOX IT-Serviceportfolio integriert und stärkt ...

