Es wird wild: Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung. Doch damit nicht genug. Nach Handelsschluss in den USA veröffentlichen gleich mehrere der berühmtesten und wertvollsten Unternehmen der Welt ihre Zahlen: Meta, Microsoft und Tesla. DER AKTIONÄR berichtet. Aber bereits zu Handelsbeginn tut sich einiges am US-Markt.Die großen Indizes (S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones) liegen zu Handelsbeginn minimal im Minus.Die Aktie von T-Mobile US legt deutlich zu (siehe weiterführende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...