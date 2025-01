Die Lösung revolutioniert nicht-notfallbedingte medizinische Transporte mit skalierbarer Cloud-Plattform

SAN ANTONIO, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Zusammenarbeit mit American Logistics bei der Lancierung einer hochmodernen NEMT-Plattform (Non-Emergency Medical Transportation) in einer cloudnativen AWS-Umgebung bekanntgegeben, die die Transportmöglichkeiten im Gesundheitswesen neu definiert. So können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse transformieren, um ihren Kunden die Zukunft des NEMT-Transports bereitzustellen.

"Für unser Unternehmen und unsere mitgliederorientierte Technologievision ist das eine grundlegende Transformation", erklärte Jeff Kuckenbaker, Chief Technology Officer bei American Logistics. "Die Zusammenarbeit mit Rackspace und dem AWS-Tech-Stack hat unseren Erfolg beim Aufbau einer hochmodernen NEMT-Plattform gewährleistet, die die Anforderungen unserer Kunden/Mitglieder sowohl jetzt als auch in Zukunft erfüllen kann."

Seit 1999 steht American Logistics an der Spitze der Mobilitätsdienste und hat sich auf nicht-notfallbedingte medizinische Transporte (NEMT) für Medicare- und Medicaid-Patienten spezialisiert, die keinen Zugang zu zuverlässigen Gesundheitsdienstleistungen haben. Das Unternehmen mit Sitz in St. George, Utah, ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Krankenversicherungen und Transportdienstleistern in den gesamten Vereinigten Staaten. American Logistics zeichnet sich durch die Koordinierung komplexer Transportlogistiken aus, die von der Überprüfung der Eignung bis zur Einhaltung verschiedener Vorschriften und Anforderungen reichen.

Die Situation

In der Vergangenheit stützte sich American Logistics auf seine eigene Softwareplattform, die aus einem Altsystem modifiziert wurde. Obwohl dieser Ansatz funktionell war, führte er zu betrieblichen Komplexitäten, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens beeinträchtigten. Die Servicemitarbeiter hatten Mühe, die Feinheiten der sich ständig ändernden Versicherungsleistungen und der staatlichen und bundesstaatlichen Anforderungen in den Altsystemen im Umgang mit der dynamischen und sich wandelnden Transportlandschaft zu meistern.

American Logistics erkannte diese Herausforderungen und suchte einen strategischen Partner, um seine Technologieplattform neu zu konzipieren und die Vorteile moderner Microservice-Architekturen, AWS HiTrust, Design und cloudnative Skalierbarkeit zu nutzen. So kann das Unternehmen die Ziele eines wachsenden Kundenkreises im Gesundheitswesen erfüllen und gleichzeitig die außergewöhnlichen Standards im Mitgliederservice aufrechterhalten, für die es bekannt ist.

"Wir beabsichtigen, die Transportverwaltung im Gesundheitswesen neu zu definieren", so Kuckenbaker. "Unser Ziel ist die Verknüpfung unseres unermüdlichen Engagements für Spitzenleistungen mit der dringend benötigten Innovation in unserem Bereich, damit Menschen, die am meisten darauf angewiesen sind, einen nahtlosen Zugang erhalten."

Die Lösung

Rackspace Technology implementierte eine flexible Lösung, die AWS für die Schaffung einer einheitlichen, skalierbaren Plattform zur Bewältigung komplexer, benutzerdefinierter Anforderungen für nicht-notfallbedingte medizinische Transporte nutzt. Die neue Architektur umfasst ein ereignisgesteuertes Microservices-Modell, das in sechs Domänen in EKS-Containern (Amazon Elastic Kubernetes Service) bereitgestellt wird, unterstützt von Amazon DynamoDB für Betriebsdaten und Amazon Simple Notification Service (SNS) für eine effektive Ereignisverarbeitung.

Die Daten werden zur Erstellung zuverlässiger Berichte in Amazon Aurora eingespeist. Mit Terraform führte das Team von Rackspace Infrastructure as Code (IaC) ein, um dem DevOps-Team von American Logistics eine optimierte Verwaltung der Cloud-Infrastruktur zu ermöglichen. Das neu konzipierte System umfasst automatisierte Workflows, die den Bedarf an Fachwissen überflüssig machen, so dass sich die Mitarbeiter auf die Erbringung erstklassiger Dienstleistungen konzentrieren können.

"Die Zusammenarbeit zwischen Rackspace und American Logistics symbolisiert das Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich des medizinischen Transports", betonte D K Sinha, President of Public Cloud bei Rackspace Technology. "Indem wir Altsysteme durch eine einheitliche Plattform ersetzen, ermöglichen wir American Logistics die effiziente Verwaltung der komplexen Anforderungen nicht-notfallbedingter medizinischer Transporte. Durch unsere Zusammenarbeit mit AWS erhalten Kunden eine skalierbare Infrastruktur, die durch unser Fachwissen für eine erfolgreiche Bereitstellung unterstützt wird."

Das Ergebnis

Die so entstandene Plattform hat die Möglichkeiten von American Logistics zur Erbringung von Dienstleistungen deutlich verbessert. Das System verarbeitet automatisch komplexe Geschäftsregeln und Berechtigungsprüfungen. Gleichzeitig werden häufige Probleme proaktiv erkannt und behoben. Durch die Nutzung umfassender Fahrtenberichte und optimierter Workflows hat die modernisierte Plattform die betriebliche Effizienz verbessert und damit auch die Erfahrungen der Mitglieder.

Klicken Sie hier , um mehr zu erfahren und das Fallstudienvideo über die cloudnative AWS-Lösung von Rackspace Technology für American Logistics anzusehen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über American Logistics

American Logistics wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in St. George, Utah. Das Unternehmen ist ein branchenführendes, technologiegestütztes Dienstleistungsunternehmen, das in den gesamten Vereinigten Staaten für die Bereitstellung einer hochwertigen Transportverwaltung für Kostenträger und Systeme im Gesundheitswesen bekannt ist. Das Unternehmen engagiert sich für eine innovative Koordinierung für Medicaid- und Medicare-Patienten mit eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung und fördert ein gesünderes Leben durch seine proprietäre Technologie, seine bemerkenswerten Mitarbeiter und sein qualitativ hochwertiges Netzwerk an Transportdienstleistern auf Märkten in den gesamten Vereinigten Staaten. Weitere Informationen über die Verpflichtung von American Logistics zur Bereitstellung gerechter Transportmöglichkeiten und Verbesserung der Gesundheitsversorgung finden Sie unter americanlogistics.com .