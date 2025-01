© Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die erfolgreiche Restaurantkette Brinker International, die 2024 um satte 200 Prozent gestiegen ist, kennt weiter nur einen Weg: den nach oben. Da läuft den Anlegern das Wasser im Mund zusammen! Die Analystenschätzungen wurden bei den Umsätzen um 100 Millionen US-Dollar übertroffen! Brinker International ist ein führendes Unternehmen im Casual Dining. Den Begriff Casual Dinig gibt es bei uns nicht: Zwischen Fast Food und gehobener Gastronomie lassen sich die Lokale oder Bistros am besten verorten. 1700 Restaurants sind dabei auf 27 Länder verteilt. Zur Kette gehören Chili's, On the Border Mexican Grill & Cantina, Maggiano's Little Italy sowie von Romano's Macaroni Grill. Allein die …