Bonn - Die Generalsekretärin der katholischen Bischofskonferenz, Beate Gilles, distanziert sich offenbar von der ablehnenden Stellungnahme der Kirchen zu den Asylplänen der Union. "Dieses Vorgehen war in dieser Schrittfolge nicht mit dem Sekretariat abgestimmt. Insbesondere das Begleitschreiben erzeugt eine erhebliche Medienresonanz", zitiert die "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) aus einem Schreiben von Gilles an die Diözesen-Bischöfe.Auch das Katholische Büro habe am Dienstagabend die Stellungnahme mit dem Begleittext an alle Abgeordneten und an die Presse verschickt, so Gilles weiter. "Die mehrheitliche Meinung im Ständigen Rat war, dass es in der aktuellen Situation nicht sinnvoll ist, in die Debatte und damit in den Wahlkampf öffentlich einzugreifen." Von daher empfehle sie "von weiteren Stellungnahmen abzusehen", schreibt die Generalsekretärin.In der Stellungahme waren der Unionsentwurf zum sogenannten "Zustrombegrenzungsgesetz" sowie die Asylanträge zurückgewiesen worden. Er sei "nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen", hieß es in dem Papier, das von Prälatin Anne Gidion und Prälat Karl Jüsten unterzeichnet wurde, die die Verbindungsstellen von evangelischer und katholischer Kirche zur Bundespolitik in Berlin leiten.