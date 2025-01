© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Boeing und Carl Zeiss Meditec an. Während UBS das Kursziel für LVMH anhebt.UBS hebt das Kursziel für LVMH an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach der jüngsten Erholungsrally im Sektor zwar von 648 auf 745 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Franzosen hätten die hohen Markterwartungen mit dem Ergebnis des zweiten Halbjahrs enttäuscht, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Vorjahreszahlen. Zudem habe die Telefonkonferenz nicht wirklich Klarheit über die aktuellen Trends gebracht. Pusz musste ihre Schätzungen bis 2027 nur leicht kappen, da sie bereits unter dem …