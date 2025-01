© Foto: Daimler Truck

Bei Konkurrent Volvo deutet sich eine Trendwende bei den Auftragseingängen an. Das katapultiert die Aktie von Daimler Truck mit einem Plus von knapp 7 Prozent am Mittwoch an die DAX-Spitze.Der schwedische Brummi-Bauer Volvo hat im vierten Quartal trotz eines deutlichen Absatzrückgangs eine robuste Auftragsentwicklung verzeichnet. Während die Verkaufszahlen um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sanken, legten die Bestellungen um 24 Prozent zu - ein mögliches Signal für eine bevorstehende Marktbelebung. Die schwedische LKW-Marke, ein zentraler Konkurrent von Daimler Truck und Traton, musste insbesondere in Europa (-17 Prozent) und Nordamerika (-6 Prozent) Einbußen bei den Auslieferungen …