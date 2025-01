DJ XETRA-SCHLUSS/DAX weiter in Rekordlaune - Dt. Telekom sehr fest

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,0 Prozent auf 21.638 Punkte, bei 21.672 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Eine bislang besser als erwartet laufende Berichtssaison stützte das Sentiment. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank stand erst nach Börsenschluss an. Nach drei Zinssenkungen in Folge dürfte die Fed stillhalten und den Fed-Funds-Zielsatz bei 4,25 bis 4,50 Prozent bestätigen. Der Fokus dürfte auf dem geldpolitischen Ausblick liegen. Derzeit werden an den Märkten für das laufende Jahr Zinssenkungen von 51 Basispunkten eingepreist, das entspricht laut der Deutschen Bank praktisch genau der Zinserwartung (Dotplot) der US-Notenbank. Am Donnerstag folgt dann die EZB mit ihrer Zinsentscheidung.

Tagesgewinner im DAX waren Daimler Truck mit Aufschlägen von 7,6 Prozent. Hier stützten positive Nachrichten von Volvo. Das Unternehmen hat im vierten Quartal dank Flottenerneuerungen in Osteuropa und der Nachfrage nach Spezialfahrzeugen in den USA mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Der Nutzfahrzeughersteller meldete für das Schlussquartal einen Anstieg der Lkw-Bestellungen um 24 Prozent und übertraf den Konsens von 9,5 Prozent damit deutlich. Auch Traton waren mit plus 6,8 Prozent ebenfalls flott unterwegs. Eine negativ aufgenommene Telefonkonferenz im Vorfeld der Bekanntgabe der Geschäftszahlen (Pre-Close) drückte die Continental-Aktie 3 Prozent nach unten.

T-Mobile US mit starken Kundenwachstum

Deutsche Telekom schlossen 4,7 Prozent fester. Die Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile US seien stark ausgefallen, hieß es im Handel. Positiv überrascht habe vor allem das Wachstum der Vertragskunden. Insgesamt seien im vierten Quartal über 2 Millionen neue Kunden netto hinzugekommen. Siemens Energy knüpften an die Gewinne des Vortages an und gewannen weitere 4,9 Prozent. Starke Geschäftszahlen von ASML verhalfen Aixtron zu Kursgewinnen von 1,7 Prozent.

Überraschend legte Renk (-4,3%) vorläufige Geschäftszahlen vor, die im Rahmen der Erwartungen ausfielen. Analysten äußerten sich positiv. Allerdings war die Aktie im laufenden Jahr bereits fast um 30 Prozent gelaufen, die Entwicklung lud somit zu Gewinnmitnahmen ein.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.637,53 +1,0% +8,61% DAX-Future 21.750,00 +0,9% +8,87% XDAX 21.640,54 +0,7% +9,13% MDAX 26.213,82 -0,2% +2,47% TecDAX 3.701,21 +0,5% +8,24% SDAX 14.323,32 -0,3% +4,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,22% -31 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 19 1 3.559,6 69,3 68,0 MDAX 23 25 2 419,9 24,5 27,4 TecDAX 13 16 1 1.218,6 26,2 21,6 SDAX 21 43 6 107,1 7,1 8,3 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2025 11:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.