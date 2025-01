DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Im Vorstand des kriselnden Autobauers Volkswagen wachsen bei einigen Mitgliedern Zweifel, ob die beschlossenen Sparmaßnahmen bei der strauchelnden VW-Kernmarke ausreichen. Das bestätigten mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen dem Handelsblatt. Es werde damit gerechnet, dass schon bald nach weiterem Einsparpotenzial jenseits der Personalkosten gesucht werden müsse. Zudem dürfte die Kernmarke ihre für Ende 2026 angepeilte Zielrendite von 6,5 Prozent wohl erst in drei bis vier Jahren erreichen. Zuletzt lag die Marge bei rund 2 Prozent. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Volkswagen plant, in Zukunft seine Modelle in weniger Ausstattungsvarianten anzubieten, um Kosten einzusparen. Das erste Modell, bei dem das zum Tragen kommt, ist die neue Generation des T-Roc, wie VW-Vertriebsvorstand Martin Sander im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Auto Motor und Sport ankündigte. Der nächste T-Roc, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, werde "im Vergleich zum Vorgängermodell eine deutlich vereinfachte Angebotsstruktur" bekommen. "Damit nehmen wir Komplexität aus dem System und sparen entsprechend Kosten", erklärte Sander. Dennoch behalte der Kunde Wahlmöglichkeiten. (Auto Motor und Sport)

SAP - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nach Handelsblatt-Informationen das Verfahren gegen den ehemaligen SAP-Vorstand Jürgen Müller gegen eine Geldauflage eingestellt. Das bestätigte Daniel Krause, der Rechtsanwalt des Managers, am Dienstag in einer E-Mail. Details zur Entscheidung nannte er nicht. Weitere Anschuldigungen gegen seinen Mandanten lägen nicht vor, so der Jurist. Laut Strafprozessordnung kann die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einstellen, wenn die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht und der Beschuldigte eine "Auflage oder Weisung" erfüllt - das kann die Wiedergutmachung des Schadens oder eine Zahlung an eine gemeinnützige Organisation oder die Staatskasse sein. Mit dem Abschluss gilt Müller als nicht strafrechtlich verurteilt. SAP hatte im September 2024 ohne konkrete Nennung von Gründen die Vertragsauflösung des damaligen Technologievorstands angekündigt. (Handelsblatt)

FLACONI - Der Onlinehändler für Parfüm- und Beautyprodukte Flaconi will seinen Umsatz 2025 um mindestens 20 Prozent steigern. Erreichen will Firmenchef Bastian Siebers das unter anderem mit der Expansion in fünf weitere Märkte in Europa. "Wir wollen den Markteintritt in Schweden, Finnland und Dänemark sowie Italien und Tschechien möglichst bis zur Jahresmitte umgesetzt haben", sagte er dem Handelsblatt. "Flaconi next level" heißt das im Strategiepapier des Unternehmens: Um den internationalen Ausbau des Geschäfts kostensparend umzusetzen, setzt Siebers vor allem auf das Team am Hauptsitz in Berlin. Dort arbeiten allein 100 Menschen im Bereich Technik und Daten für den Onlinehändler, der zur Prosiebensat1 Media SE gehört. (Handelsblatt)

GOLDEN GOOSE - Eine von Alibaba-Mitgründer Joe Tsai angeführte Investorengruppe hat sich mit 12 Prozent an der italienischen Luxus-Schuhmarke Golden Goose beteiligt. Diese werde in dem Deal mit mehr als 2,2 Milliarden Dollar bewertet, berichtet die Financial Times. Der Deal mit Blue Pool Capital ermöglicht es dem Finanzinvestor Permira, einen Teil seines Investments zu Geld zu machen. Permira hat vor fünf Jahren die Mehrheit an Golden Goose für knapp 1,3 Milliarden Dollar übernommen. (Financial Times)

