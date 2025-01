DJ ABB zahlt nach höheren Umsatz und Gewinn auch mehr Dividende

DOW JONES--ABB hat sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr den Umsatz und das operative Ergebnis gesteigert und will den Aktionären eine höhere Dividende für das Gesamtjahr zahlen. Außerdem kündigte der Schweizer Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Im neuen Jahr 2025 will ABB die Profitabilität weiter verbessern.

Der Umsatz stieg im Schlussquartal laut Mitteilung um 4 Prozent auf knapp 8,6 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis um 5 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um 6 Prozent auf 8,1 Milliarden US-Dollar, auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent. Das operative EBITA erreichte mit einem Plus von 8 Prozent 1,434 Milliarden Dollar, die Marge entsprechend 16,7 (Vorjahr: 16,3) Prozent.

Nicht ganz so starke Zuwächse erzielte ABB im Gesamtjahr bei den Erlösen und dem Ordereingang: Der Umsatz zog um 2 Prozent auf 32,9 Milliarden Dollar an, auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent. Der Ordereingang stieg ebenfalls um 1 Prozent auf vergleichbarer Basis. Das EBITA stieg dagegen deutlich stärker um ein Zehntel auf 5,968 Milliarden Dollar.

Die Dividende für 2024 soll nun auf 0,90 von 0,87 Franken je Aktie stiegen. Außerdem soll ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt werden, das bis zum 28. Januar 2026 laufen soll.

