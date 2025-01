Almonty Industries wird Lieferant für SpaceX Zulieferer!

Anzeige / Werbung

Der Markt feiert die Nachricht! Was für ein Paukenschlag bei Almonty Industries

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) hat mit der SeAH Group, dem koreanischen Stahlriesen und SpaceX-Auftragnehmer, einen Abnahmevertrag über die Lieferung der gesamten Molybdänproduktion aus seinem Sangdong Molybdenum Projekt an SeAH für die gesamte Lebensdauer der Mine geschlossen.

Was für ein Paukenschlag bei Almonty!

Der Markt hat die Nachricht sehr gut angenommen, und die Aktie tendierte danach sehr freundlich mit in der Spitze bis zu 1,30 CAD (kanad. Dollar), was einem neuen 4 Jahreshoch entspricht.



Quelle: stockwatch.com

Genau deshalb investieren wir im Rohstoffsektor!

Das Unternehmen hat einen exklusiven Abnahmevertrag mit SeAH M&S abgeschlossen, gemäß dem SeAH sich verpflichtet, 100 % des aus Almontys Sangdong-Molybdänprojekt produzierten Materials für die gesamte Lebensdauer der Mine zu kaufen. Das Sangdong-Molybdänprojekt wird voraussichtlich Ende 2026 mit der Produktion beginnen und jährlich etwa 5.600 Tonnen Molybdän produzieren. SeAH plant den Bau einer Metall- und Fertigungsanlage in Temple, Texas, für 110 Millionen US-Dollar, um Metallprodukte für SpaceX und die US-amerikanische Raumfahrtindustrie herzustellen.

Südkorea verfügt über eine große Metall- und Schiffbauindustrie, die derzeit fast vollständig von Molybdänimporten abhängig ist, wobei China die größte Einzelquelle für das Metall ist. Durch die Lieferung von Material aus dem Sangdong-Molybdänprojekt an SeAH wird Südkoreas inländische Versorgungskette gestärkt und die Abhängigkeit von ausländischen Importen und lokalen Herstellern verringert.

Das Sangdong-Molybdänprojekt liegt nur etwa 150 Meter von Almontys riesigem Sangdong-Wolframprojekt entfernt, was zu erheblichen Synergien führen wird, die die logistische Effizienz verbessern, die Kosten senken und die gemeinsame Infrastruktur und Expertise nutzen werden.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SeAH M&S, einem hoch angesehenen Marktführer in Korea", sagte Lewis Black, CEO von Almonty.

"Diese Vereinbarung unterstreicht die strategische Bedeutung von AKMC und spiegelt das starke Vertrauen in die Fähigkeit von Almonty wider, hochwertige Ressourcen zu liefern. Der Mindestpreis bietet eine stabile Grundlage und Zugang zu günstigen inländischen Baukrediten, während wir unser Moly-Projekt vorantreiben, während der Verbleib des Materials in Südkorea die lokalen Lieferketten stärkt und die heimische Industrie unterstützt. Diese Zusammenarbeit baut auf dem Erfolg unseres Sangdong-Wolframprojekts auf und versetzt uns in die Lage, ein weiteres transformatives Projekt zu realisieren und unsere Führungsposition im Bereich der kritischen Materialien weiter zu stärken."

Dieses Offtake-Agreement (Abnahmevereinbarung) ist ein entscheidender Schritt, um das Sangdong-Molybdänprojekt voranzubringen, und steht im Einklang mit Almontys strategischem Plan und Engagement, die steigende westliche Nachfrage nach Molybdän zu befriedigen, einem kritischen Material, das für zahlreiche Industrien, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, grüne Energietechnologien und fortschrittliche Fertigung, unerlässlich ist.



Quelle: Almonty Industries



Bereits zuvor sehr gute Neuigkeiten von Almonty Industries

Angesichts der sich abzeichnenden Möglichkeit, dass Präsident Trump einen Zoll von 25 % auf Importe aus Kanada erhebt (das ist noch keine beschlossene Sache), hat Almonty Industries Pläne angekündigt, den Sitz des Unternehmens von Kanada nach Delaware, USA zu verlegen. Almonty könnte das erste von vielen kanadischen Unternehmen sein, das diesen präventiven Schritt unternimmt.

Das Unternehmen wird seine Börsennotierung an der Toronto Stock Exchange und an der Australian Securities Exchange vorerst beibehalten.

Eine Wolfram-Mine bereits in Produktion…

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) produziert Wolframkonzentrat in seiner seit 136 (!) Jahren aktiven Mine Panasqueira in Portugal. Außerdem bemüht sich das Unternehmen um die Wiederaufnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea. Almonty erwarb Sangdong, eine der größten Wolframminen außerhalb Chinas, im Jahr 2015.



… die zweite Mine soll noch in diesem Jahr starten

Almonty geht davon aus, dass die Produktion in Sangdong bis Mitte 2025 hochgefahren werden kann. Etwa 45 % der Wolframproduktion von Sangdong werden im Rahmen einer langfristigen Liefervereinbarung mit Global Tungsten & Powders in die USA geliefert. Die Minenlebensdauer soll hier übrigens bei über 90 Jahren liegen, und es wäre eine der größten Wolframminen weltweit.





Quelle: Almonty Industries - Projekte

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) bezeichnete sein Vorgehen als "US-Domestizierung". Dies spiegelt "die wachsende Bedeutung der USA für die strategische Positionierung von Almonty wider. Mit ihrem robusten regulatorischen Rahmen für kritische Materialien wie Wolfram und Molybdän und der sich entwickelnden globalen Wirtschaftslandschaft stellen die USA eine zwingende Gerichtsbarkeit für unsere Gründung dar", sagte Almonty.

Mit der Verlegung des Unternehmenssitzes von Kanada in die USA "passen wir unsere Unternehmensstruktur an den Standort eines Großteils unserer Aktionäre an und verbessern unsere Fähigkeit, Zugang zu wichtigen US-Märkten zu erhalten", sagte Lewis Black, CEO von ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD).

Er fügte hinzu: "Wir beobachten anhaltende globale Spannungen mit Exportbeschränkungen in China, Importzöllen durch die Vereinigten Staaten und auch Beschränkungen für Wolfram aus China, Russland, Iran und Nordkorea durch das US-Verteidigungsministerium. Inmitten dieser zunehmenden globalen Spannungen sind Almonty und seine südkoreanische Sangdong-Mine in der Lage, ein Eckpfeiler für eine transparente und zuverlässige westliche Wolfram- und Molybdänquelle zu werden".

Almonty wies ebenfalls auf mehrere bevorstehende Vorschriften hin, die sich auf Wolfram auswirken werden:

Am 1. Januar 2027 wird das Verteidigungsministerium eine endgültige Regelung einführen, die die bestehenden Beschränkungen für die Beschaffung von kritischen Materialien wie Wolfram, Tantal und bestimmten Magneten aus dem Iran, Russland, Nordkorea und China erweitert. Diese Beschränkungen verbieten das Schmelzen und die Produktion von Materialien aus diesen Ländern und verbieten auch den Abbau, die Raffination und die Trennung auf jeder Stufe der Lieferkette. Außerdem werden die Ausnahmeregelungen für handelsübliche Standardprodukte verschärft, so dass es für den Privatsektor schwieriger wird, die kritischen Materialien zu beschaffen.

Wolfram ist unverzichtbar für die US-Verteidigungsindustrie und Hochtechnologie. Neben Rüstung wird das Metall auch für Kernreaktoren eingesetzt. Die USA haben derzeit 94 Kernkraftwerke zur Stromversorung in Betrieb und weitere sind geplant oder befinden sich bereits in der Bauphase. Wolfram verfügt über eine extrem hohe Dichte und ist sehr hitzebeständig.

Die USA haben die Anhebung der Zölle nach Abschnitt 301 auf Einfuhren aus China im September 2024 auf 25 % für Stangen und Stäbe, Platten, Bleche, Streifen und Folien aus Wolfram abgeschlossen.

Darüber hinaus hat China Beschränkungen für Technologien mit doppeltem Verwendungszweck für zivile und militärische Zwecke verhängt, die sich speziell gegen die USA richten und Wolfram, Gallium, Germanium und Antimon einschließen.

China dominiert den Wolframmarkt

Der weltweite Wolframmarkt wird hauptsächlich von China bestimmt, das auch weiterhin sowohl das Wolframangebot als auch den Wolframverbrauch dominieren wird. Allerdings ist China inzwischen zu einem Nettoimporteur von Wolframkonzentrat geworden. Obwohl China derzeit 84% der Weltproduktion beisteuert, reicht diese eigene Produktion nicht aus.

Dieser Wandel ist auf die verschärfte Regulierung und Beschränkung der Wolframerzexporte durch die chinesische Regierung sowie auf die gestiegene Inlandsnachfrage aufgrund der Herstellung von Wolframprodukten mit hohem Mehrwert zurückzuführen.



Diese Faktoren sowie das starke Wachstum in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Bergbau- und Elektronikbranche sind die Hauptgründe für Chinas dominante Marktposition.

Die weltweite Nachfrage nach Wolfram wird den Prognosen zufolge jährlich steigen (laut British Geological Survey um 3-7 % pro Jahr) und das verfügbare Angebot übersteigen, was die Preise in naher Zukunft weiter in die Höhe treiben wird.

Wolframlegierungen werden von allen größeren Produktkategorien das schnellste Wachstum erfahren, was vor allem auf die steigende Nachfrage der Luft- und Raumfahrtindustrie zurückzuführen ist. Der größte Anteil am Verbrauch von verarbeitetem Wolfram wird jedoch weiterhin auf Hartmetalle entfallen, da die steigende Produktion im Baugewerbe, im Bergbau, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau und in der Metallindustrie die Nachfrage nach wolframhaltigen Schneidwerkzeugen, Matrizen, Bohrern, Gewichten und Verschleißteilen u. a. ankurbeln wird.

Wolfram-Walzprodukte (reine Wolfram-Metallprodukte) wie Elektroden, Glühfäden, elektrische und elektronische Kontakte, Bleche, Drähte, Stäbe usw. werden ein stetiges Wachstum aufweisen, das durch die Nachfrage nach Wolfram in einer Vielzahl von elektrischen und elektronischen Anwendungen angeheizt wird.

Vor diesem Hintergrund ist ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) bestens aufgestellt um auch in Zukunft eine positive Performance für seine Aktionäre zu erzielen.

Almonty Industries wird seinen Firmensitz von Kanada in die Vereinigten Staaten verlegen, um insbesondere die Versorgungssicherheit der USA mit kritischen Rohstoffen wie Wolfram zu verbessern, das für die Verteidigungsindustrie und Hochtechnologie unverzichtbar ist. Der Schritt zeigt Almontys Weitsicht für die nationale Sicherheit Nordamerikas und die Anpassung an die sich verschärfenden Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Der Umzug ist für das erste Quartal 2025 geplant.



Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit Aktien von Almonty Industries.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

