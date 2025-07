Anzeige / Werbung

Manchmal ist Börse nicht rational. Genau dann können große Chancen entstehen. Eine solche scheint jetzt die Almonty-Aktie zu sein.

Die Wolfram-Perle hat nach dem NASDAQ-Börsengang scharf korrigiert. Während das Unternehmen noch in der "quiet period" ist, melden sich Analysten zu Wort und sehen deutliches Kurspotenzial. Bald sollte die Rally wieder einsetzen, denn Wolfram bleibt kritisch für Rüstung & Co. Trotz scharfer Korrekturen dabei zu bleiben, hat sich bei D-Wave in diesem Jahr ausgezahlt. Wer nachgekauft hat, wurde zusätzlich belohnt. Kommende Woche dürfte es bei der Quantum-Aktie neue Impulse geben. Positive Impulse sind bei Puma derzeit nicht zu erwarten. Nach der Gewinnwarnung liegt die Aktie am Boden und Analysten rasieren die Kursziele. Oder ist dies das Signal zum Einstieg?

Almonty: Analysten raten zum Kauf

Aktionäre von Almonty Industries hatten sich den Börsengang ihres Unternehmens an der NASDAQ sicher anders vorgestellt. Nach einem Kurs von 4,50 USD steht das Wertpapier der Wolfram-Perle aktuell bei rund 3,60 USD. Grund für die scharfe Korrektur kann eigentlich nur sell on good news sein. Immerhin notierte die zuvor bereits in Kanada und Deutschland gehandelte Aktie am Jahresanfang bei 1,50 USD. Fundamental hat sich in den vergangenen zwei Wochen nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Der Einstieg der US-Regierung und von Apple bei MP Materials zeigt, wie groß das Interesse an kritischen Rohstoffen aus sicheren Ländern ist. In einem Interview zum NASDAQ-IPO hatte Almonty CEO Lewis Black betont, dass Wolfram eigentlich seltener ist als Seltene Erden. Die Bedeutung des extrem harten Materials für Rüstung, Raumfahrt und Technologie ist existenziell.

Dass Almonty fundamental vor einer rosigen Zukunft steht, zeigen auch die Research-Studien der vergangenen Tage. Die Analysten von Alliance Global Partners erwarten, dass Almonty mit dem Abbau und Verkauf von Wolfram bereits im kommenden Jahr 142 Mio. USD umsetzen und einen Gewinn pro Aktie von 0,22 USD erzielen wird. Dabei wird die Mega-Mine in Südkorea in 2026 erst hochgefahren. In den kommenden Jahren dürften Umsatz und Gewinn nochmals kräftig steigen. Die Analysten der Augsburger GBC Research erwarten für 2027 bereits einen Umsatz von 314 Mio. CAD und einen Gewinn je Aktie von 0,74 CAD.

Der GBC-Analysten Matthias Greiffenberger hatte im Interview mit Lyndsay Malchuk von Stockhousemedia die offensichtliche Unterbewertung von Almonty im Vergleich zu MP Materials eingeordnet (zum Interview).

Insgesamt scheint sich für Anleger mit etwas Geduld in dieser Korrektur eine große Chance zum Einstieg oder Nachkauf zu ergeben.

D-Wave: Highflyer vor wichtiger Woche

Wie schnell sich eine Aktie von einer scharfen Korrektur ohne fundamentale Gründe erholen kann, hat D-Wave in diesem Jahr eindrucksvoll gezeigt. Im Januar hatte sich das Wertpapier des Quantum-Highflyers fast gedrittelt, um sich bis März fast zu verdreifachen. Von Mitte März bis Mitte April folgte dann eine erneute Halbierung bis auf 5,40 EUR. Derzeit steht die D-Wave-Aktie wieder bei über 16 EUR und kratzt damit am Allzeithoch.

Am 7. August 2025 wird D-Wave über die Entwicklung im zweiten Quartal berichten. Die Experten von zacks.com erwarten, dass Verkaufserfolge des neuen Advantage2-Systems im Berichtszeitraum ersichtlich werden sollten. Advantage2 ist das neue Flaggschiff von D-Wave mit technischen Verbesserungen wie längerer Kohärenzzeit, schnellerem Annealing und besserer Fehlerkorrektur komplexere Optimierungs-, KI- und Materialforschungsprobleme lösen kann. Weiteres Highlight im Quartalsbericht sollten aus Sicht der Zacks-Experten mehr Neukunden sein.

Puma: Rebound nach dem Absturz?

Wie Almonty hat auch die Aktie von Puma in den vergangen Tagen kräftig korrigiert. Allerdings kann bei dem Sportartikelkonzern keine Rede von "sell on good news" sein. Denn es gibt fundamentale Gründe.

Denn das Unternehmen schockte Anleger mit einer massiven Gewinnwarnung. Statt des bisher erwarteten operativen Gewinns (EBIT) zwischen 445 Mio. EUR bis 525?Mio. EUR muss jetzt wohl ein operativer Verlust verbucht werden. Die Entwicklung im zweiten Quartal zeigt auf, wohin die Reise geht: Der Umsatz von Puma sank um rund 8% auf 1,94?Mrd. EUR. Dabei wurde ein Nettoverlust von über 200 Mio. EUR eingefahren. Bedenklich für die kommenden Quartale ist, dass die Lagerbestände um über 18% auf 2,15?Mrd. EUR anstiegen. Wenn die Ware nicht verkauft wird, drohen Rabattaktionen und Abschreibungen. Der neue CEO Arthur Hoeld hat einen Strategiewechsel angekündigt. Dieser soll im Oktober vorgestellt werden und damit wohl frühestens im kommenden Jahr Effekte zeigen.

Analysten sehen jedenfalls derzeit wenig Chancen bei Puma. Die Kursziele wurden kräftig rasiert. Bei der Deutschen Bank wurde der faire Wert der Puma-Aktie von 34 EUR auf 20 EUR reduziert. Die Analysten strichen ihre Kaufempfehlung und stufen jetzt mit "Halten" ein.

Bei der UBS wurde Puma bereits für der Gewinnwarnung mit "Sell" eingestuft. Im Nachgang an die Meldung haben die Analysten ihr Kursziel nochmals von 19,10 EUR auf 16,30 EUR reduziert. Derzeit notiert die Puma-Aktie bei 20,30 EUR.

Fazit

Bei Almonty dürfte sich der Kauf bzw. Nachkauf der Aktie bald auszahlen. Die fundamentale Situation ist einfach stark und der Bewertungsabschlag zu MP Materials riesig. Diese Einsicht sollte sich auch an der NASDAQ durchsetzen. D-Wave ist das Basisinvestment im Quantum-Bereich. Die Aktie ist sehr volatil, doch der Trend zeigt klar nach oben. Bei Puma drängt sich ein Kauf derzeit nicht auf. Ein Rebound ist nicht in Sicht, dafür scheinen die operativen Probleme zu gravierend zu sein.

